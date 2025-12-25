În funcție de regiune, cele mai accesibile terenuri arabile au fost înregistrate în Nord-Estul României, unde prețul mediu se situează la 37.693 lei/ha (7.539 euro). La polul opus, cea mai scumpă regiune este București-Ilfov, cu un preț mediu de 62.477 lei/ha (12.496 euro). Aceste diferențe reflectă dinamica pieței locale și impactul proximității față de centrele urbane și infrastructură.

Comparativ cu anul precedent, prețurile terenurilor arabile din România au crescut cu aproximativ 4%, în timp ce regiuni precum Sud-Vest Oltenia au înregistrat majorări de până la 8,3%, potrivit datelor INS. Această tendință ascendentă este influențată de cererea ridicată pentru terenuri productive și de interesul investitorilor locali și străini pentru agricultura performantă.

Terenurile folosite ca pășuni permanente au urmat un trend similar, cu o creștere medie de 3,6% la nivel național. Cele mai mari majorări s-au înregistrat în Sud-Est și Sud-Muntenia, cu un plus de 7,3%, ceea ce reflectă cererea tot mai mare pentru pășuni și terenuri pentru creșterea animalelor.

Pe plan european, costurile terenurilor arabile variază extrem de mult. În 2024, prețurile medii raportate în 22 de state membre UE au oscilat între 4.825 euro/ha în Letonia și 201.263 euro/ha în Malta, România situându-se mult sub nivelul unor piețe occidentale, dar peste unele state din Europa de Est. Această diferență reflectă dezvoltarea economiilor, presiunea asupra terenurilor agricole și politicile agricole naționale.

Pentru pășuni permanente, prețurile în UE au variat de la 1.877 euro/ha în Bulgaria la 77.609 euro/ha în Țările de Jos, România situându-se la o medie de 6.257 euro/ha, ceea ce plasează țara printre piețele cu prețuri moderate pentru acest tip de teren.

Factorii care influențează prețul terenurilor includ calitatea solului, infrastructura de irigații, proximitatea față de centrele urbane și cererea regională pentru terenuri productive. În plus, legislația națională și reglementările Uniunii Europene joacă un rol esențial în dinamica pieței agricole.

Experții în agricultură subliniază că prețurile medii din România, deși în creștere, rămân printre cele mai accesibile din UE, oferind oportunități pentru investiții în agricultură și dezvoltarea fermelor moderne. În schimb, în țările cu prețuri ridicate, terenurile agricole devin adesea inaccesibile pentru fermierii mici și mijlocii.

Tendința generală indică o piață agricolă în expansiune, cu creșteri constante de preț, mai ales în regiunile cu soluri fertile și infrastructură adecvată. Aceasta va influența deciziile investitorilor, fermierilor și politicile publice privind agricultura și dezvoltarea rurală în următorii ani.