Spitalele de urgență și farmaciile deschise de Sărbători. Această organizare specială este menită să asigure accesul la servicii medicale și medicamente esențiale chiar și în zilele libere de Crăciun, Revelion și în alte zile de sărbătoare legală.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) București a anunțat lista unităților spitalicești care vor asigura asistența medicală de urgență pe 25 și 26 decembrie 2025, în zilele de sărbătoare legală „Crăciunul – Nașterea Domnului”.

Cele nouă spitale deschise la care se pot prezenta pacienții cu probleme medicale acute sunt:

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca,

Spitalul Clinic de Urgență Universitar,

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”,

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”,

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar‑Arseni”,

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri,

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice,

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”,

Spitalul Clinic de Urgență Copii „M.S. Curie”.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București‑Ilfov va funcționa cu program normal și va prelua solicitările prin numărul unic 112. DSP va asigura și un serviciu de gardă permanent pentru situațiile care pot apărea în aceste zile.

Pe lângă unitățile medicale cu gardă, în fiecare sector al Capitalei vor fi deschise farmacii non‑stop, unde locuitorii și vizitatorii pot găsi medicamente și produse farmaceutice chiar și în zilele de 25 și 26 decembrie sau de Revelion.

În Sectorul 1 vor funcționa non‑stop, printre altele, Help Net 15 de pe Bulevardul Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, Help Net 53 pe strada Lt. Av. Radu Beller nr. 3–7, Farmacia M pe strada Piatra Morii nr. 17, Farmacia Santia Victoriei pe Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32 și Farmacia Catena de pe Bulevardul Ion Mihalache nr. 70–82.

În Sectorul 2, farmaciile Help Net – Șos. Mihai Bravu, nr. 128, bl. D24, Farmacia Farmadex – Șos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, Farmacia Dami Mar Prodexim – Șos. Colentina, nr. 26 și Pharma Care – Șos. Ștefan cel Mare, nr. 8, bl. 18B vor fi disponibile non‑stop.

Sectorul 3 are listată Dona 101 – Str. Liviu Rebreanu, nr. 13 A, bl. 20, iar în sectoarele 4, 5 și 6 vor funcționa, printre altele, Pharma Care – Șoseaua Berceni, nr. 25, bl. 38, Catena – Calea Rahovei nr. 322 și Help Net 46 – Bulevardul Drumul Taberei nr. 44.

Accesul la servicii medicale și medicamente în zilele de sărbătoare poate fi esențial în situațiile neprevăzute, mai ales atunci când unitățile obișnuite sunt închise sau au program redus.

Așadar, bucureștenii sunt încurajați să consulte lista completă a spitalelor și farmaciilor non‑stop înainte de plecarea din casă, pentru a ști unde să se prezinte în caz de urgență.

În plus, farmaciile non‑stop vor oferi și servicii de consultanță minimă, cum ar fi recomandarea produselor pentru răceală, gripă sau alte afecțiuni comune în sezonul rece, iar personalul va fi disponibil pentru a ghida pacienții către unitățile spitalicești corespunzătoare în cazurile care depășesc sfera farmaceutică.