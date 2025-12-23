Urgențele medicale pot apărea din diferite cauze. Uneori este vorba despre un traumatism evident, apărut în urma unei căderi sau a unui accident, cu suspiciune de fractură, situație care necesită evaluare rapidă și investigații imagistice. Alteori, simptomele sunt mai puțin severe, dar pot ascunde probleme serioase, precum starea de leșin, care impune o evaluare complexă, deoarece cauzele pot fi multiple.

Există însă și cazuri severe, în care fiecare minut devine esențial. Manifeestările clinice neurologice apărute brusc, cum sunt tulburările de vorbire, asimetria facială sau slăbiciunea instalată pe o parte a corpului pot indica un AVC ischemic. Este o urgență majoră, în care tratamentul este condiționat de o fereastră terapeutică strictă. Tratamentul prin tromboliza intravenoasă pentru AVC ischemic acut se administrează în primele patru ore și jumătate de la debutul primelor semne, dacă nu există contraindicații.

În multe situații, intervenția începe chiar înainte ca pacientul să ajungă la spital. Transportul specializat, monitorizarea pe durata deplasării și transmiterea informațiilor medicale către echipa care urmează să îl preia permit scurtarea timpului până la inițierea tratamentului. În urgențele cardiovasculare sau în traumatismele severe, evaluarea și stabilizarea cât mai rapidă a bolnavului pot face diferența între viață și moarte.

Odată ajuns într-un compartiment de primiri urgențe, pacientul este evaluat prin triaj medical, care are rolul de a identifica rapid cazurile care pun viața în pericol și de a le prioritiza. Medicul urgentist decide investigațiile necesare, multe dintre acestea fiind efectuate în regim de urgență, inclusiv prin teste realizate la patul bolnavului. Astfel, este important ca echipa medicală de urgență să aibă posibilitatea de a realiza teste de laborator și investigații imagistice fără timpi de așteptare îndeeungați. La fel de important este accesul permanent la medici din multiple specialități, deoarece unele urgențe necesită o abordare multidisciplinară.

Indiferent de tipul urgenței, este bine de știut că la Spitalul Clinic SANADOR funcționează nonstop singurul Compartiment de Primiri Urgențe cu 26 de linii de gardă. Serviciile de urgență se prestează contra cost. De asemenea, dispune de un serviciu de ambulanță, cu dispecerat propriu disponibil 24/24 de ore, care asigură asistență medicală de urgență prespitalicească, atât în București cât și în țară, precum și transport specializat la spital.

În Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR analizele sunt efectuate prin protocolul point-of-care, direct la patul bolnavului, pentru un diagnostic cât mai rapid.

De asemenea, este important de știut că persoanele care au suferit un AVC ischemic acut au acces la tratament specific prin tromboliză intravenoasă, Spitalul Clinic SANADOR, prin Compartimentul de Primiri Urgențe, fiind singurul spital privat din București care acordă acest tip de tratament de urgență. Condiția este ca pacientul să se prezinte la spital în fereastra terapeutică de patru ore și jumătate de la apariția primelor semne și să nu aibă contraindicație.