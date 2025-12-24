Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că rețeta electronică, scrisoarea medicală, biletul de trimitere și alte documente vor fi integrate într-o singură platformă informatică. Practic, pacientul nu va mai fi nevoit să circule cu hârtii între cabinet, spital și farmacie.

Potrivit ministrului, accesul la date se va face inițial prin mai multe variante, respectiv CNP, cardul de sănătate sau noua carte electronică de identitate. Farmacistul va putea vedea direct în sistem prescripția medicală și va elibera tratamentul fără alte documente tipărite. În timp, autoritățile își propun ca interacțiunea să se bazeze în principal pe cartea de identitate electronică.

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”, a explicat Alexandru Rogobete la Digi24.

Platforma se află deja într-un stadiu avansat de realizare, cu un grad de execuție tehnică de peste 65%, iar obiectivul este ca aceasta să devină complet funcțională în 2026.

Actuala Platformă Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate, administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), are o vechime de aproximativ 15 ani și nu mai beneficiază de servicii de mentenanță de aproape un deceniu. Numărul mare de utilizatori, volumul uriaș de date și solicitările simultane au dus sistemul la limită.

Reprezentanții CNAS au explicat că modernizarea este necesară pentru a face față cerințelor actuale și pentru a răspunde așteptărilor pacienților și furnizorilor de servicii medicale. Noul sistem este finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, și este gândit ca o infrastructură sigură, stabilă și ușor de utilizat.

În perioada de tranziție, serviciile vor rămâne accesibile și prin cardurile de sănătate existente, chiar dacă acestea apar ca fiind expirate, pentru a evita blocajele în sistem.

„Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul.

Odată cu lansarea noii platforme, dosarul electronic al pacientului, istoricul serviciilor medicale și rețetele electronice vor fi complet integrate. Activitatea birocratică dintre pacient și furnizorii de servicii medicale va fi digitalizată în proporție de peste 95%.

Ministrul Sănătății a mai precizat la Digi24 că, în paralel, sunt extinse și programele naționale de sănătate. În perioada următoare vor fi dezvoltate programe de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul de prostată, finanțate direct de Ministerul Sănătății.

De asemenea, lista medicamentelor compensate a fost actualizată, fiind incluse zeci de molecule noi, iar rețeaua de centre de radioterapie urmează să fie extinsă.

O altă noutate importantă este introducerea, pentru prima dată, a unui program național de îngrijiri paliative la domiciliu, care va fi decontat de Ministerul Sănătății și va funcționa prin furnizori acreditați.

„S-au schimbat multe deja. S-a extins zona de screening, de exemplu. Doar ce am pus în transparență în această săptămână trei programe de screening naționale – pentru prima dată program național de screening finanțat de Ministerul Sănătății. Vorbim aici de cancerul de col, cancerul de sân și cancerul de prostată. Discutăm despre o extindere a centrelor de radioterapie, discutăm despre includerea a 41 de molecule noi în lista de compensate, includere care s-a întâmplat în septembrie și unde au fost incluse medicamente care așteptau de 2,5 ani. Sigur că pentru anul viitor programele de screening și de prevenție, în special, se vor dezvolta și mai mult. Și programele de radioterapie.” „Îngrijirile paliative, inclusiv la domiciliu, vor fi decontate și plătite de Ministerul Sănătății”, a afirmat ministrul Sănătății.