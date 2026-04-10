În noaptea de Înviere, majoritatea farmaciilor din Capitală vor avea program redus sau vor fi închise complet, așa cum se întâmplă în fiecare an.

Totuși, farmaciile cu program non-stop vor funcționa fără întrerupere și vor acoperi toate zonele orașului. Aceste unități reprezintă soluția principală pentru situațiile de urgență, în special în intervalul de după miezul nopții, când accesul la alte servicii este limitat.

În practică, indiferent de sectorul în care te afli, există cel puțin o farmacie deschisă permanent în apropiere.

În zilele de Paște, programul farmaciilor rămâne restrâns. Multe unități vor funcționa doar câteva ore sau nu vor deschide deloc, în funcție de politica fiecărui lanț.

În schimb, farmaciile non-stop își păstrează orarul obișnuit și asigură continuitatea accesului la medicamente, suplimente și produse esențiale.

Experiența anilor anteriori arată că rețeaua de farmacii deschise 24/7 din București este suficient de extinsă pentru a acoperi cererea, chiar și în perioadele de vârf.

Pentru a evita situațiile neplăcute, este recomandat ca bucureștenii să știe din timp unde pot găsi farmacii deschise permanent.

Sectorul 1

Dona – Bd. Magheru

Help Net – Bd. Ion Mihalache

Centrofarm – Str. Nicolae Caramfil

Sensiblu – Piața Dorobanți

Sectorul 2

Dona – Bd. Gheorghe Șincai

Help Net – Șos. Mihai Bravu

Farmaplus – Calea Moșilor

Farmadex – Șos. Pantelimon

Sectorul 3

Dona – Calea Vitan

Sensiblu – Bd. Nicolae Grigorescu

Sectorul 4

Dona – Șos. Berceni

Help Net – Bd. Unirii

Medimfarm – Bd. Alexandru Obregia

Sectorul 5

AIS Pharm – Calea Rahovei

Help Net – Șos. Panduri

Sectorul 6

Multifarm – Bd. Iuliu Maniu

Sensiblu – Drumul Taberei

Help Net – Str. Brașov

Aceste unități sunt distribuite în toate sectoarele și reprezintă punctele principale de acces la medicamente în perioada sărbătorilor.

Potrivit Direcția de Sănătate Publică București, nouă spitale din București și Ilfov vor asigura continuitatea serviciilor medicale de urgență în perioada Paștelui.

Unitățile medicale pregătite să intervină sunt:

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca

Spitalul Clinic Universitar

Spitalul „Sf. Pantelimon”

Spitalul „Sf. Ioan”

Spitalul „Bagdasar-Arseni”

Spitalul de Urgență pentru Chirurgie Plastică și Arsuri

Pentru copii, serviciile de urgență vor fi asigurate de:

Spitalul „Grigore Alexandrescu”

Spitalul „M.S. Curie”

Aceste spitale vor funcționa în regim de gardă permanentă, pregătite să preia orice tip de urgență medicală.

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov va lucra conform programului obișnuit, fără restricții în perioada sărbătorilor.

Toate solicitările vor fi gestionate prin apel la 112, iar echipajele sunt pregătite inclusiv pentru eliberarea certificatelor constatatoare de deces în Capitală.

Direcția de Sănătate Publică va avea serviciu de gardă permanent pe toată durata Paștelui.

Cetățenii pot solicita informații sau sprijin la numerele:

0747.165.471

0722.659.492

În perioada sărbătorilor, accesul la servicii medicale poate deveni mai dificil din cauza programului redus al unităților.

De aceea, este recomandat:

să ai în casă medicamentele de bază

să știi din timp cea mai apropiată farmacie non-stop

să apelezi la 112 în caz de urgență reală

Deși majoritatea farmaciilor și clinicilor funcționează după un program special în perioada Paștelui, serviciile esențiale rămân disponibile. Farmaciile non-stop, spitalele de urgență și ambulanța asigură continuitatea îngrijirilor medicale, astfel încât bucureștenii să poată beneficia de ajutor rapid, indiferent de moment.