Clienții BRD Pensii, care acum fac parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, au la dispoziție o nouă modalitate de a urmări economiile acumulate în fondurile de pensii private. Prin aplicația BT Pay, utilizatorii pot verifica sumele din Pilonul 2, istoricul contribuțiilor, randamentul și numărul de unități de fond deținute.

Pentru cei care nu cunosc administratorul fondului de pensii, informațiile pot fi obținute de pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Această claritate este importantă pentru a putea evalua evoluția economiilor și pentru a lua decizii informate privind contribuțiile viitoare.

Grupul Financiar Banca Transilvania administrează fonduri de pensii care depășesc 10 miliarde de lei, reprezentând economiile pentru pensie ale peste 825.000 de români. În plus, aproape 10.000 de persoane au aderat la fondurile Pilonului 3 prin BT Pay, de la lansarea acestei opțiuni în august 2025. În viitorul apropiat, BRD Pensii și fondul administrat privat BRD vor fi redenumite pentru a reflecta apartenența la Grupul Banca Transilvania, noile denumiri urmând a fi aprobate de ASF.

Aplicația BT Pay permite gestionarea rapidă a fondurilor de pensii private, atât pentru Pilonul 2, cât și pentru Pilonul 3. Printre funcționalități se numără consultarea sumelor acumulate, aderarea online la fondurile Pensia Mea și Pensia Mea Plus în doar câteva minute, modificarea contribuțiilor lunare și setarea plăților recurente, automatizate, din contul curent al clientului.

Prin aceste facilități, clienții pot monitoriza mai eficient economiile pentru pensie și pot ajusta contribuțiile în funcție de obiectivele financiare personale, direct de pe telefonul mobil.

În primul trimestru al anului 2025, România înregistra o populație activă de aproximativ 8,15 milioane de persoane, dintre care 7,65 milioane erau angajate, iar peste 500.000 se aflau în șomaj, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Rata de ocupare a persoanelor cu vârste între 20 și 64 de ani a fost de 68,7%, sub ținta de 75% stabilită în Strategia Europa 2020, ceea ce indică că mai puțin de 7 din 10 români apți de muncă contribuie efectiv la fondurile de pensii. Această situație limitează baza de contributori, în timp ce numărul pensionarilor crește constant.

Standardele de pensionare prevăd ieșirea la pensie la 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, cu creșteri graduale în plan. Pentru a beneficia de pensie, cetățenii trebuie să aibă un stagiu minim de cotizare de 15 ani, iar pentru pensia completă este necesară o perioadă de 35 de ani.

Un alt factor important care pune presiune pe sistemul de pensii este speranța de viață, care în România se situează la 76,6 ani – a treia cea mai mică din Uniunea Europeană, cu aproximativ 5 ani sub media UE. Practic, un român se pensionează la 63-65 de ani și mai trăiește în medie doar 11-13 ani, față de 16-18 ani în restul Europei.