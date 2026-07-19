Pensie 2026. Românii care pot primi pensie înainte de termen. Regulile pe care trebuie să le cunoașteți

Pensia de invaliditate poate fi acordată înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, însă doar persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Nu este suficient ca o persoană să sufere de o boală, deoarece acordarea acestui drept depinde de mai multe criterii, inclusiv de stagiul de cotizare și de evaluarea medicală realizată de medicul expert al asigurărilor sociale.

Pensia de invaliditate reprezintă una dintre formele de protecție socială acordate persoanelor care, înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, își pierd total sau parțial capacitatea de muncă în urma unei boli sau a unui accident.

În cadrul emisiunii „Pensia Ta”, dedicată explicării prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, sunt prezentate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a beneficia de acest drept.

„Atunci când vorbim despre pensie, ne gândim la pensia pentru limită de vârstă. Există însă situații în care o persoană înainte de împlinirea vârstei standarde pensionare își pierde total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unei boli sau unui accident. În astfel de cazuri, legea instituie un mecanism de protecție socială, pensia de invaliditate.”

Legea stabilește trei condiții generale care trebuie îndeplinite simultan.

Prima este realizarea stagiului de cotizare contributiv în sistemul public de pensii.

A doua condiție este ca solicitantul să nu fi împlinit încă vârsta standard de pensionare. După atingerea acesteia se aplică regulile privind pensia pentru limită de vârstă.

Cea de-a treia condiție privește diminuarea capacității de muncă, ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a altor boli ori accidente.

„Legea stabilește foarte clar trei condiții generale care trebuie îndeplinite. În primul rând, persoana trebuie să fi realizat stagiul de cotizare contributive în sistemul public de pensii. În al doilea rând, aceasta nu trebuie s a împlinit vârsta standarde pensionare. După îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă se aplică regulile specifice acestei categorii de pensii. A treia condiție este cea mai importantă. Persoana trebuie să aibă capacitatea de muncă diminuată, iar această diminuare trebuie să fie determinată de un accident de muncă și boală profesională sau de alte boli sau accidente care nu au legătură cu muncă.”

Legea nu acordă automat pensia de invaliditate unei persoane doar pentru că suferă de o afecțiune.

Elementul esențial este diminuarea capacității de muncă, iar acest aspect este stabilit exclusiv în urma expertizei medicale.

„Observăm așadar că legea nu acordă pensia de invaliditate pentru simplul fapt că o persoană este bolnavă. Elementul esențial este afectarea capacității de muncă, iar acest aspect se stabilește numai în urma expertizei medicale.”

Legea nr. 360/2023 cuprinde și dispoziții speciale pentru anumite categorii de persoane.

Pot beneficia de pensie de invaliditate și elevii, ucenicii sau studenții care își pierd capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă ori a unei boli profesionale produse în timpul practicii profesionale.

Totodată, legea reglementează și situația angajaților români trimiși să lucreze în străinătate de către angajatorii din România, în condițiile prevăzute de legislația națională și de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Stagiul de cotizare este verificat înainte de acordarea pensiei

Casa Teritorială de Pensii verifică fiecare dosar în parte și analizează dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege.

De asemenea, pentru stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei de invaliditate nu sunt luate în considerare anumite perioade realizate în baza contractelor de asigurare facultativă.