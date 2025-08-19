Toți locuitorii orașului Buftea trebuie să încheie un contract cu firma care se ocupă de salubritate în oraș. Aceasta este obligativitate conform Regulamentului serviciului de salubrizare (Ordinul ANRSC nr. 97/2025). De asemenea, fiecare utilizator trebuie să declare corect câte persoane locuiesc în gospodărie și beneficiază de serviciile de salubrizare.

Date contact operator:

S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. Sediu: șos. București – Ploiești, nr. 9-13, etaj 2, sector 1, București Telefon: 0241.747.3376 E-mail: office@iridexsalubrizare.ro

Punct de lucru Buftea: Strada Pepinierei, nr. 7 Telefon: 021.313.863 E-mail: buftea@ssb.ro



Persoane de contact:

Mirea Gheorghe Claudiu – 0737.966.394

Badea Cristina – 0737.966.393

Atenție! Dacă refuzi să închei contractul, poți fi amendat cu 500 – 1.000 lei (Legea 101/2006, art. 62). Dacă nu ai contract, autoritățile pot aplica o taxă de salubrizare mai mare, până la de 3 ori tariful normal, pentru cei care folosesc serviciul fără contract (Legea 101/2006, art. 51).

Program colectare gunoi menajer – Iridex Group Salubrizare:

repartizarea pe zile și străzi este în tabelul atașat;

toți proprietarii de imobile din oraș trebuie să încheie un contract cu firma de salubrizare, conform legii;

pentru reclamații sau sugestii, sunați la 021 313 86 36 (luni–vineri, 07:30–15:00).

Recent, s-a făcut curățenie și pe strada 23 August pentru a menține zona curată și îngrijită. Reamintim locuitorilor de pe strada 23 August că trebuie să încheie cât mai repede contractul cu firma de salubrizare, conform legii.

De altfel, echipele General Public Serv și IGS lucrează zilnic pentru a menține orașul curat și îngrijit: salubrizare, întreținerea domeniului public, reabilitarea locurilor de joacă, înlocuirea mobilierului urban, colectarea resturilor vegetale și intervenții la solicitările cetățenilor.

toaletarea arborilor;

cosirea și tunderea gardurilor vii;

curățenie și salubrizare;

întreținerea domeniului public;

reabilitarea locurilor de joacă;

înlocuirea mobilierului urban;

colectarea resturilor vegetale;

intervenții la solicitările cetățenilor.