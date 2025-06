Până la 3,5 milioane de gospodării din România ar putea beneficia, de la 1 iulie, de un nou sprijin financiar pentru plata facturilor la energie, a declarat Adrian Vintilă, consilier al ministrului Energiei, în cadrul summitului Future Energy Europe (FEES), organizat de Revista Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv.

Potrivit acestuia, cifra a rezultat în urma unei corelări între datele Institutului Național de Statistică și rapoartele ANRE, într-un scenariu realist propus Guvernului.

„Pe datele INS împerecheate sau încrucişate cu rapoartele ANRE, referitoare la locurile de consum energie electrică cu consum casnic, pe scenariul realist, cel care de altfel a şi fost propus către Guvern, undeva la 3,5 milioane de gospodării ar putea beneficia de acest ajutor.

Când ne-a reieşit această cifră am zis, dom’le, ceva se întâmplă, nu credem că e bine, parcă sunt prea mulţi. Şi apoi am început să colectăm informaţii şi am văzut că MIPE în 2022-2023 a acordat 2,7 milioane de carduri pentru energie”, a afirmat Vintilă.