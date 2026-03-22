Autoritățile elvețiene pregătesc o taxă suplimentară pentru conducătorii auto care folosesc țara doar ca rută de tranzit. Potrivit propunerii, șoferii care intră și ies din Elveția într-un interval scurt, fără un sejur, ar urma să plătească aproximativ 21 de franci elvețieni, echivalentul a circa 23 de euro, pentru fiecare traversare.

Măsura a fost susținută de o majoritate largă în Parlament, fiind adoptată cu 173 de voturi pentru și 13 împotrivă, conform relatărilor din presa internațională.

Noua taxă ar veni în completarea vinietei deja existente, însă aceasta nu ar mai fi suficientă în cazul șoferilor care tranzitează rapid țara. Durata șederii și scopul călătoriei vor deveni criterii esențiale în stabilirea obligației de plată.

Un exemplu dat de autorități vizează șoferii care intră dimineața în Elveția și ies în aceeași zi pe la o altă frontieră, aceștia urmând să fie taxați automat, potrivit Blic.

Cei mai afectați de această măsură ar putea fi turiștii care călătoresc din sudul Germaniei către Italia, folosind rute alpine intens circulate, precum Tunelul Gotthard, Pasul San Bernardino sau Pasul Simplon.

Aceste trasee sunt printre cele mai aglomerate, în special în sezonul turistic. Statisticile arată că până la 90% dintre ambuteiaje se produc între Paște și luna octombrie, când fluxul de turiști din nordul Europei către destinațiile mediteraneene este foarte ridicat.

Autoritățile elvețiene susțin că aproximativ o treime din traficul prin Alpi este format din șoferi aflați în tranzit, care nu contribuie economic la nivel local, dar generează presiune asupra infrastructurii.

Regiuni precum cantonul Uri, situat pe ruta Gotthard, se confruntă de ani de zile cu probleme legate de aglomerație, zgomot și poluare.

Pentru implementarea măsurii, autoritățile iau în calcul un sistem digital de monitorizare a traficului la frontieră. Acesta ar urmări durata șederii vehiculelor în țară și ar permite aplicarea automată a taxei.

Dacă un șofer părăsește Elveția într-un interval scurt, de exemplu 12 ore, fără a putea dovedi un sejur, taxa ar putea fi aplicată automat. Se analizează și posibilitatea unui sistem flexibil, în care traversările realizate în orele de vârf să fie mai scumpe decât cele efectuate în afara acestora.

Deși decizia politică a fost adoptată, legea nu este încă în vigoare. Ministrul transporturilor, Albert Rösti, urmează să stabilească detaliile finale, inclusiv definirea clară a tranzitului și compatibilitatea cu acordurile europene.

În cazul în care vor fi necesare modificări constituționale, măsura ar putea fi supusă unui referendum. Până atunci, regulile actuale rămân neschimbate, însă șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul posibile costuri suplimentare în planificarea călătoriilor, mai ales pentru sezonul estival din 2026.