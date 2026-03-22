Domul din Köln, monument inclus în patrimoniul UNESCO și vizitat anual de aproximativ șase milioane de persoane, ar putea deveni cu plată pentru turiști.

Potrivit informațiilor, oficialii germani analizează introducerea unui bilet de acces cuprins între 12 și 15 euro, iar sistemul ar putea fi implementat începând din luna iulie.

Catedrala a fost deschisă gratuit timp de 146 de ani, de la finalizarea construcției în 1880, însă costurile tot mai ridicate de întreținere și securitate au dus la această propunere, potrivit Express.

Administrația catedralei a explicat că întreținerea anuală a clădirii ajunge la aproximativ 16 milioane de euro, în timp ce veniturile s-au situat sub 14 milioane de euro în 2024.

Diferența a generat un deficit constant încă din 2019. Creșterea costurilor este pusă pe seama inflației și a cheltuielilor cu personalul, în condițiile în care aproximativ 170 de angajați sunt implicați în administrarea și întreținerea monumentului.

În plus, rezervele financiare folosite în anii anteriori pentru acoperirea pierderilor au fost aproape epuizate. Veniturile au fost afectate și de suspendarea accesului cu plată la turnuri și la tezaur în perioada pandemiei.

Potrivit planului discutat, taxa ar urma să se aplice doar turiștilor. Persoanele care intră în catedrală pentru rugăciune, participare la slujbe sau aprinderea lumânărilor nu ar trebui să plătească.

Reprezentanții catedralei au arătat că majoritatea covârșitoare a celor care intră în Domul din Köln sunt turiști, aceștia reprezentând aproximativ 99% din totalul vizitatorilor.

Propunerea a fost criticată de localnici și de specialiști în conservarea patrimoniului. Arhitecta Barbara Schock-Werner, implicată anterior în lucrările de restaurare ale catedralei, a declarat că o taxă mai mare de 10 euro ar fi considerată inadecvată.

Aceasta a explicat că o astfel de măsură ar putea fi percepută ca fiind nedreaptă pentru locuitorii orașului și pentru cei din regiune și a arătat că accesul într-un lăcaș de cult nu ar trebui condiționat de posibilitățile financiare.

De asemenea, a subliniat că ideea introducerii unei taxe este regretabilă și că nu toate experiențele ar trebui transformate în servicii plătite.

Autoritățile și administrația catedralei susțin că numărul mare de turiști, estimat la aproximativ 20.000 de persoane pe zi, contribuie la uzura constantă a clădirii și la creșterea costurilor de întreținere.

În acest context, introducerea unei taxe este analizată ca o soluție pentru acoperirea cheltuielilor, însă decizia finală urmează să fie luată după consultări și evaluări suplimentare.