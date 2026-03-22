Pensionarii din Oradea sunt printre cei mai afectați de majorarea costurilor de întreținere, în special din cauza facturilor tot mai mari la încălzire, care au înregistrat creșteri vizibile în luna ianuarie.

Administratorii de asociații de proprietari atrag atenția că aceste costuri au crescut cu aproximativ 17% față de luna anterioară, în condițiile în care sezonul rece a adus temperaturi foarte scăzute. Situația este resimțită diferit în funcție de tipul locuinței, dar impactul este generalizat la nivelul orașului, scriu cei de la eBihoreanul.

„Facturile de încălzire nu au fost niciodată atât de mari. Sumele de plată sunt cu circa 17% peste cele din luna precedentă”, a declarat Cristian Ile, administratorul a 18 asociații de proprietari din Oradea.

Datele furnizate de acesta arată că pentru o garsonieră, costurile de încălzire se situează între 350 și 400 de lei. În cazul apartamentelor cu două camere, sumele ajung între 550 și 650 de lei, în timp ce pentru trei camere facturile variază între 850 și 1.000 de lei. Proprietarii locuințelor cu patru camere pot plăti chiar și până la 1.200 de lei doar pentru încălzire.

Diferențele dintre facturi sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv gradul de izolare termică al clădirilor și modul în care locatarii gestionează consumul de energie termică.

„Apartamentele reabilitate termic au, în medie, facturi mai mici cu circa 15%”, a explicat Ile.

Pe lângă costurile pentru încălzire, facturile lunare includ și alte cheltuieli obligatorii, precum apa, salubritatea, energia electrică pentru spațiile comune sau întreținerea liftului, ceea ce duce la creșterea semnificativă a sumelor de plată.

În aceste condiții, întreținerea unui apartament cu două camere ajunge, în medie, la aproximativ 800 de lei, iar pentru un apartament cu trei camere depășește pragul de 1.000 de lei. Aceste valori pun presiune în special pe pensionarii cu venituri fixe.

Administratorii de blocuri semnalează deja schimbări în comportamentul de plată al locatarilor, în special în rândul vârstnicilor, care nu mai reușesc să achite integral sumele datorate.

„Oamenii sunt foarte îngrijorați. Săptămâna aceasta am avut pentru prima dată pensionari care și-au plătit întreținerea doar parțial: „«Vă plătesc doar 700 lei, că nu am mai mult». Diferența se gândesc să o plătească luna viitoare”, a adăugat Cristian Ile.

În paralel, locatarii încearcă să evite acumularea de penalități, care sunt calculate la un nivel de 0,2% pe zi de întârziere. Astfel, pentru o factură de 800 de lei, o întârziere de o lună poate genera costuri suplimentare de aproximativ 50 de lei.

Reprezentanții sistemului de termoficare susțin că, în ciuda dificultăților, gradul de colectare a facturilor rămâne ridicat.

„Orădenii sunt conștienți că întârzierea la plată atrage penalități care, chiar dacă nu sunt foarte mari, constituie sume suplimentare de plată. Oamenii se străduiesc să își plătească facturile la timp, fapt pentru care suntem recunoscători”, a declarat Călin Ungur, directorul Termoficare Oradea.

Creșterea facturilor la întreținere este determinată de o combinație de factori economici și climatici, care au dus la majorarea costurilor în lanț.

Un element important îl reprezintă creșterea tarifului gigacaloriei pentru populație, care a fost majorat cu 14% începând din noiembrie 2025, de la 435 la 498 de lei. Această modificare s-a reflectat direct în facturile emise în lunile de iarnă.

În același timp, luna ianuarie a avut o perioadă de facturare extinsă la 32 de zile, ceea ce a dus la un consum mai mare. Temperaturile extrem de scăzute, cu nopți geroase, au contribuit la creșterea necesarului de energie termică.

Datele oficiale indică o creștere semnificativă a consumului: în ianuarie 2026 au fost facturați 199.088 MWh, comparativ cu 101.595 MWh în decembrie 2025. Această evoluție a dus la majorarea sumelor totale facturate, de la 42,3 milioane de lei în decembrie la aproape 45,7 milioane de lei în ianuarie și 54,4 milioane de lei în februarie.

În acest context, pensionarii și ceilalți locuitori ai orașului continuă să facă eforturi considerabile pentru a-și achita obligațiile lunare, în condițiile unei presiuni financiare tot mai accentuate.