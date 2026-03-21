O categorie de pensionari beneficiază în această perioadă de sume suplimentare, ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor. Este vorba despre persoanele care au primit deciziile de recalculare în luna februarie, iar plata se reflectă în sumele primite în luna martie.

Aceste sume pot include atât majorarea lunară a pensiei, cât și diferențele retroactive aferente perioadei în care recalcularea nu fusese încă aplicată. În unele cazuri, aceste diferențe pot ajunge la câteva mii de lei, potrivit Newsweek.

Un exemplu este cel al unui pensionar din Mureș, care a indicat că a primit o decizie de recalculare cu o creștere de 150 de lei lunar. Acesta a precizat că a depus adeverința privind veniturile în iunie 2024 și că recalcularea a fost aplicată corect, cu acordarea sumelor retroactive începând din septembrie 2024.

În cazul menționat, pensionarul urmează să primească aproximativ 2.700 de lei retroactiv pentru perioada septembrie 2024 – februarie 2026, pe lângă majorarea lunară a pensiei.

Astfel de situații există, însă nu sunt generalizate. Potrivit informațiilor disponibile, în cele mai favorabile cazuri, majorările lunare ajung în jurul a 200 de lei. În alte situații, creșterile sunt mai mici, de doar câțiva lei.

Sunt menționate exemple în care recalcularea a adus o creștere de 5 lei după o perioadă de așteptare de peste un an sau de aproximativ 30 de lei pentru dosare depuse în 2025.

Recalcularea pensiilor, cunoscută drept „mica recalculare”, presupune includerea veniturilor nepermanente în calculul pensiei. Acest proces poate duce la creșteri sau, în unele cazuri, la ajustări ale cuantumului.

Surse din cadrul Casei Județene de Pensii au indicat că doar aproximativ 15% dintre dosare au fost soluționate până în prezent, sub estimările inițiale. Termenul stabilit pentru finalizarea procesului era martie 2025.

Întârzierile sunt explicate prin complexitatea adeverințelor depuse și dificultățile întâmpinate în prelucrarea datelor.

Valoarea finală a sumelor primite de pensionari diferă în funcție de veniturile incluse în dosar și de perioada pentru care se acordă recalcularea. În unele cazuri, diferențele retroactive pot acoperi mai multe luni sau chiar peste un an.

Aceste sume sunt plătite odată cu aplicarea noii decizii de pensie, iar beneficiarii pot observa atât creșterea lunară, cât și plata diferențelor acumulate.