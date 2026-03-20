Ministrul Muncii, Florin Manole, recunoaște faptul că România se confruntă cu aceeași problemă ca multe țări europene: oamenii care muncesc 8 ore pe zi, dar primesc salariul minim, nu pot duce o viață decentă. El a explicat că de la 1 iulie 2026, majorarea salariului minim va ajuta aproximativ 1 milion de români.

Manole a spus, la „Antena 3 CNN”, că au fost stabilite ajutoare unice pentru pensionari, care vor fi date înainte de Paște și Crăciun. Acestea vizează aproximativ 3,1 milioane de persoane – pensionari și copii din familii sărace. El a explicat că aceste sume nu sunt un câștig real, ci mai degrabă o compensare parțială pentru scăderea puterii de cumpărare.

Pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 lei, ajutorul se acordă astfel:

sub 1.500 lei – 1.000 lei, împărțiți în două tranșe;

între 1.500 și 2.000 lei – 800 lei, în două tranșe;

între 2.000 și 3.000 lei – 600 lei, în două tranșe egale.

Manole a precizat că acest ajutor a fost planificat înainte de conflictul din Iran și că, pentru copiii cu dizabilități, beneficiile cresc de la 80 la 200 lei, ceea ce arată că sumele nu sunt mari. El a subliniat că sprijinul pentru pensionari vine exact înainte de sărbători, când cheltuielile familiilor cresc.

„Bugetul a suferit un amendament important pentru 3,1 milioane de oameni – pensionari şi copii din categoriile defavorizate. N-aş vorbi în termen de câştig, ci este o compensare parţială a afectării puterii de cumpărare pe care au resimţit-o cetăţenii. La pensionarii cu pensii sub 3.000 lei, intervenţia este pe 3 praguri de venituri: pentru cei cu pensii de sub 1.500 lei: 1000 lei într-un sprijin în două tranşe; pentru cei cu pensii 1.500 – 2.000 lei: 800 lei în două tranşe; pentru cei cu pensii 2.000 – 3.000 lei: un spijin de 600 lei în două tranşe egale. Acest sprijin l-am gândit cu mult înainte de conflictul din Iran. Ca ministru al Muncii, nu pot vorbi despre compensaţii suficiente când la copiii cu dizabilităţi creştem beneficiile de la 80 lei la 200 lei. Sunt bani puţini. Pentru pensionari, acest sprijin vine înainte de Paşte şi Crăciun, când cresc cheltuielile familiilor”, a declarat Manole.

Ministrul Muncii a explicat că, în sistemul bugetar, salariile nu vor fi majorate și rămân înghețate. În schimb, salariul minim pe economie va crește de la 1 iulie 2026, ceea ce va fi un avantaj pentru aproape 1 milion de români care lucrează pe salariul minim sau puțin peste acesta. El a arătat că România se află într-un trend european negativ, numit „sărăcia celor care lucrează”, unde oamenii muncesc 8 ore pe zi, dar veniturile lor nu le permit să aibă o viață decentă.

Ministrul Muncii a menționat că există și probleme legate de serviciile publice; de exemplu, chiar în București, o familie cu două salarii minime care nu găsește loc la grădinița de stat se află într-o situație dificilă, deoarece nu și-ar permite să plătească pentru o grădiniță privată.