Platforma auto înmatriculată în România se deplasa spre Verona în momentul în care a fost oprită de poliția locală din Monfalcone, potrivit publicației Il Gazzettino. Încă de la prima verificare, agenții au observat că există probleme evidente.

Controlul detaliat a arătat că vehiculul depășea dimensiunile maxime permise de legislația în vigoare. Mai mult decât atât, platforma fusese modificată pentru a permite transportul unui număr mai mare de autoturisme decât cel legal.

Practic, construcția vehiculului fusese adaptată astfel încât să încarce mai multe mașini, ceea ce a dus la încălcarea directă a normelor privind siguranța și transportul rutier.

Aceste modificări sunt considerate grave, deoarece pot afecta stabilitatea vehiculului și pot crește riscul de accidente, mai ales în condiții de trafic intens sau pe distanțe lungi.

Pe lângă problemele legate de încărcătură, autoritățile au constatat și lipsa licenței comunitare, document obligatoriu pentru transportul internațional de mărfuri. Absența acestuia înseamnă că transportul nu era autorizat conform regulilor europene.

În același timp, verificarea tahografului digital a indicat că dispozitivul nu funcționa corect încă din septembrie 2025. Tahograful este esențial pentru monitorizarea timpilor de conducere și de odihnă, dar și pentru înregistrarea vitezei. Funcționarea defectuoasă a acestuia ridică probleme serioase în ceea ce privește respectarea normelor de siguranță rutieră.

Toate aceste nereguli au dus la aplicarea unei amenzi totale de 5.900 de euro. În plus, permisul de conducere al șoferului a fost suspendat pentru o perioadă cuprinsă între 15 zile și trei luni.

Autoritățile au decis și indisponibilizarea platformei pentru o perioadă de trei luni. În cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate, legislația permite obligarea șoferului să achite amenda imediat.

În această situație, conducătorul auto a fost nevoit să plătească suma pe loc. În lipsa plății, platforma ar fi fost confiscată de autorități, ceea ce ar fi dus la consecințe suplimentare pentru transportator.

Consilierul responsabil cu siguranța, Anna Maria Cisint, a explicat că respectarea normelor nu reprezintă doar o formalitate, ci o garanție reală pentru siguranța rutieră și pentru protejarea companiilor care respectă regulile. Aceasta a precizat că astfel de controale vor continua, iar combaterea neregulilor rămâne o prioritate pentru autorități.

Într-un caz separat, petrecut recent tot în Italia, un alt șofer român de TIR a fost arestat în Massa Carrara, după ce polițiștii au descoperit în camionul acestuia peste 100 de kilograme de cocaină, evaluate la aproximativ 3 milioane de euro.