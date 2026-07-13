Companiile din AI susțin că nu există semne de încetinire a cererii: „Singura limitare reală este disponibilitatea energiei”

Cererea pentru infrastructura de inteligență artificială (Artificial Intelligence, AI) continuă să depășească oferta, în ciuda volatilității din sectorul semiconductorilor și a întrebărilor privind nivelul investițiilor. În același timp, companiile își schimbă strategia, urmărind să obțină un echilibru mai bun între costurile utilizării AI și valoarea economică generată.

Directorii unor companii importante din domeniul inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI) susțin că nu observă semne ale unei încetiniri a cererii pentru infrastructura AI, în pofida volatilității recente a acțiunilor producătorilor de cipuri și a dezbaterilor privind nivelul investițiilor din sector. În schimb, companiile analizează tot mai atent costurile utilizării AI și beneficiile generate de aceasta, orientându-se către conceptul denumit în industrie „valuemaxxing”, care presupune maximizarea valorii obținute din investițiile în AI.

Pat Gelsinger, fost director general al Intel și, în prezent, partener al fondului de investiții Playground Global, consideră că cererea pentru inteligența artificială este aproape nelimitată. Acesta apreciază că singura limitare reală o reprezintă disponibilitatea energiei și explică faptul că sisteme AI mai performante pot genera valoare economică în aproape orice industrie.

Volatilitatea acțiunilor din sectorul semiconductorilor a fost alimentată în ultimele săptămâni de decizia Meta de a închiria capacitatea excedentară a infrastructurii sale AI și de o măsură similară adoptată de xAI, compania lui Elon Musk. În acest context, unii investitori s-au întrebat dacă aceste decizii indică apariția unui exces de capacitate în centrele de date.

Reprezentanții industriei resping însă această interpretare. Marc Boroditsky, director comercial al companiei Nebius, care construiește centre de date bazate pe procesoare Nvidia, afirmă că cererea depășește în continuare cu mult capacitatea disponibilă. Potrivit acestuia, compania se confruntă cu o cerere extraordinar de mare, pe care nu o poate acoperi în totalitate, iar această situație persistă de mai mult timp.

O opinie similară este exprimată de Andrew Feldman, directorul general al Cerebras Systems, care consideră că situațiile întâlnite la Meta și xAI reprezintă cazuri izolate și nu reflectă realitatea întregii industrii. Acesta susține că sectorul se confruntă în continuare cu un deficit de centre de date și de componente necesare dezvoltării infrastructurii dedicate inteligenței artificiale.

La rândul său, compania sud-coreeană Rebellions afirmă că cererea pentru infrastructura AI rămâne foarte ridicată și că nu există indicii potrivit cărora marile companii de tehnologie ar investi excesiv în acest domeniu. De asemenea, producătorul de echipamente optice Lumentum anunță că întreaga sa producție este deja contractată pentru următorii cinci ani și precizează că își extinde rapid capacitatea de producție pentru a răspunde volumului ridicat de comenzi.

„Singura limitare reală este disponibilitatea energiei”, a punctat Gelsinger. „Experimentăm o cerere extraordinară. Este mult mai mare decât putem satisface şi aceasta este situaţia de ceva timp”, a afirmat Boroditsky.

Cu toate acestea, modul în care companiile utilizează inteligența artificială începe să se schimbe.

După o perioadă în care numeroase organizații și-au încurajat angajații să folosească AI cât mai intens, indiferent de costuri – fenomen cunoscut în industrie sub denumirea de „tokenmaxxing” –, accentul se mută în prezent pe eficiența economică.

Companiile analizează tot mai atent dacă investițiile în cele mai avansate modele de AI, dezvoltate de companii precum OpenAI și Anthropic, sunt justificate de beneficiile obținute, în condițiile în care există alternative open-source semnificativ mai ieftine, precum modelele dezvoltate de DeepSeek și Alibaba.

Directorii din industrie estimează că, pe viitor, organizațiile nu vor utiliza un singur model de AI pentru toate activitățile. În schimb, modelele cele mai performante vor fi rezervate sarcinilor complexe, în timp ce operațiunile de rutină vor fi realizate cu ajutorul unor modele mai mici și mai puțin costisitoare.

Andrew Feldman, directorul general al Cerebras Systems, explică faptul că utilizarea celor mai puternice modele AI pentru orice tip de activitate nu este eficientă din punct de vedere economic. Acesta compară situația cu folosirea unui autobuz de mari dimensiuni pentru o simplă deplasare la cumpărături, subliniind că fiecare tip de model de inteligență artificială ar trebui utilizat acolo unde oferă cel mai bun echilibru între performanță și cost.