Pensionarii reprezintă una dintre categoriile sociale pentru care proiectul bugetului pe 2026 include măsuri de sprijin financiar, în condițiile în care pensiile rămân înghețate. Autoritățile au prevăzut în buget aproximativ 1,7 miliarde de lei pentru acordarea unor ajutoare destinate persoanelor cu venituri reduse.

Potrivit datelor incluse în proiect, pensionarii care au venituri lunare sub 1.500 de lei ar urma să primească un ajutor total de 1.000 de lei. Suma ar urma să fie acordată în două tranșe pe parcursul anului, însă calendarul exact al plăților nu a fost stabilit până în acest moment.

În același timp, pensionarii care au venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei ar putea beneficia de un sprijin financiar în valoare totală de 800 de lei. Și în acest caz, plata ar urma să fie împărțită în două tranșe.

Pentru pensionarii care înregistrează pensii cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei se analizează în continuare o soluție de sprijin. Varianta aflată în discuție prevede acordarea unui ajutor total de 600 de lei, în două tranșe de câte 300 de lei.

Această măsură nu este încă inclusă în forma finală a proiectului și ar putea apărea în Parlament sub forma unui amendament. Cel mai probabil, reprezentanții PSD ar urma să susțină această propunere, iar finanțarea ar putea proveni din economiile realizate la ministerele conduse de social-democrați.

În ceea ce privește momentul în care pensionarii vor primi efectiv aceste sume, autoritățile nu au stabilit încă un calendar clar. O variantă discutată anterior prevedea acordarea banilor în lunile aprilie și decembrie, însă există și scenariul în care plățile să fie realizate în a doua jumătate a anului.

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 aduce schimbări importante în ceea ce privește distribuirea fondurilor către ministere. Guvernul propune creșterea bugetelor pentru mai multe ministere considerate prioritare, printre care Educația, Apărarea, Afacerile Interne, Agricultura, Energia și Ministerul Fondurilor Europene.

Autoritățile justifică aceste majorări prin nevoia de investiții în sectoare strategice și prin necesitatea consolidării unor domenii esențiale pentru economie și securitate. Astfel, o parte importantă a resurselor suplimentare va fi direcționată către programe de dezvoltare și proiecte finanțate din fonduri europene.

În același timp, proiectul bugetar menține schemele de sprijin pentru sectorul agricol. În contextul creșterii prețurilor la carburanți, statul va continua să ofere fermierilor un sprijin pentru combustibilul utilizat în lucrările agricole.

Nivelul subvenției este estimat la aproximativ 2,7 lei pentru fiecare litru de combustibil folosit în agricultură, măsură menită să reducă presiunea costurilor asupra producătorilor agricoli.

Pe de altă parte, unele ministere vor primi alocări mai mici în bugetul pentru anul 2026. Printre instituțiile vizate de aceste reduceri se numără Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Afacerilor Externe.

Proiectul bugetului de stat urmează să fie adoptat în ședința de Guvern programată pentru ziua de joi. După aprobarea în Executiv, documentul va fi transmis Parlamentului, unde va intra în procedura de dezbatere și vot.

Adoptarea bugetului ar putea genera însă discuții politice în Legislativ. În acest moment nu este sigur dacă proiectul va avea sprijinul PSD în forma actuală.

Conducerea social-democrată a anunțat că va organiza duminică o consultare internă pentru a decide dacă partidul va susține sau nu proiectul de buget în Parlament.

În paralel, pe agenda politică rămâne și subiectul majorării salariului minim. Creșterea este programată să intre în vigoare de la 1 iulie și ar urma să fie de aproximativ 100 de lei.

Această măsură nu este inclusă în actualul proiect bugetar și ar putea fi introdusă abia la prima rectificare bugetară din cursul anului, în funcție de evoluția veniturilor la bugetul de stat și de negocierile dintre partidele aflate la guvernare.