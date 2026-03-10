Subvențiile APIA ar putea intra în conturile fermierilor înainte de Paști. Producătorii agricoli și cei din sectorul zootehnic speră că sumele alocate pentru agricultură vor acoperi o serie de scheme care nu au intrat încă la plată, cele mai așteptate fiind Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) pentru sectorul vegetal și zootehnie.

Fermierii se concentrează asupra adoptării bugetului de stat, de care depind aceste plăți și ajutoare de stat, potrivit informațiilor publicate de Agrointel. Proiectul bugetului pentru 2026 a fost publicat pe 10 martie de Ministerul Finanțelor, iar conturarea acestuia le oferă speranța că banii pentru ANT-uri vor fi virati în conturi până la Paști, care anul acesta pică pe 12 aprilie. Anul trecut, ANT-urile au fost achitate pe 10 martie, iar fermierii speră ca și în 2026 să beneficieze de plăți similare înainte de sărbători.

Forma finală a bugetului de stat urmează să fie adoptată în ședința de Guvern din această săptămână, după care documentul va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere și aprobare legislativă, urmând ca Nicușor Dan să îl promulge. Șeful statului a asigurat că România va avea buget în cursul acestei luni, după discuții cu reprezentanții tuturor partidelor din coaliția de guvernare.

Pe lângă ANT-uri, fermierii așteaptă și plata regulată a schemelor din campania 2025. O măsură importantă este ecoschema PD-28 pentru menținerea zonelor neproductive și/sau înființarea de elemente noi de peisaj pe terenurile arabile, pentru care unii producători nu au primit încă banii.

În plus, fermierii așteaptă plățile pentru trimestrul III și trimestrul IV 2025 la schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. De asemenea, odată cu deblocarea banilor pentru acest an, APIA urmează să efectueze și plățile pentru măsurile compensatorii, completând astfel fluxul de subvenții pentru sectorul agricol.

Amintim că fermierii au urmărit luni dacă subvențiile au fost virate în conturi, după ce directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Nicoleta Gabriela Andrei, anunțase prin intermediul publicației menționate că vor fi efectuate plățile pentru ecoschema PD-28 către beneficiarii care nu primiseră încă banii. Cu toate acestea, în cursul serii, mai mulți producători agricoli au semnalat că sumele promise nu apăruseră încă în conturi.