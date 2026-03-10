Printre programele prevăzute în schița bugetului se află schema SME Eco-Tech, finanțată prin Programul de cooperare elvețiano-român. Programul a fost anunțat încă din septembrie 2024, când Ministerul Finanțelor și Ambasada Elveției au semnat acordul pentru o nouă ediție a inițiativei „Consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare”.

Programul este implementat în România de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În schița bugetului pentru anul 2026 sunt prevăzute 100 de milioane de lei sub formă de credite de angajament și aceeași sumă sub formă de credite bugetare pentru acest program, potrivit startupcafe.ro.

Schema multianuală este prevăzută până în anul 2029 și are o valoare totală de aproximativ 288,8 milioane de lei. Aproximativ 70% din finanțare provine din contribuția elvețiană, iar restul de 30% reprezintă contribuția de la bugetul de stat.

Programul este destinat firmelor mici și mijlocii, cu 10 până la 249 de angajați. Microîntreprinderile nu sunt eligibile.

Sprijinul financiar constă într-un grant de maximum 40% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 50.000 de franci elvețieni. Finanțarea este destinată proiectelor de investiții în echipamente și tehnologii pentru eficiență energetică, energie regenerabilă sau soluții de reciclare și reutilizare.

Cel puțin 60% din valoarea investiției trebuie acoperită printr-un credit bancar obținut de beneficiari de la instituțiile de credit partenere. Proiectele eligibile trebuie să aibă o valoare minimă de aproximativ 668.100 de lei.

Accesul la finanțare se va face printr-un formular electronic disponibil pe platforma Ministerului Economiei. Evaluarea cererilor se va realiza după principiul „primul venit – primul servit”.

Un alt program cu finanțare prevăzută este Startup Nation, ediția a patra, lansată în anul 2024. Programul are o alocare totală de aproximativ 450 de milioane de euro.

Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 360 de milioane de euro, provine din Fondul Social European Plus. Restul fondurilor sunt asigurate de la bugetul de stat.

În schița de buget pentru anul 2026 sunt prevăzute aproximativ 898,3 milioane de lei atât pentru contractare, cât și pentru plăți.

Programul oferă finanțări de până la 250.000 de lei pentru firme nou-înființate. Beneficiarii participă mai întâi la cursuri de antreprenoriat, iar ulterior pot depune proiecte pentru finanțare.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Economiei, 25.594 de persoane s-au înscris pentru cursurile de antreprenoriat. Dintre acestea, 19.366 au fost selectate pentru programele de formare.

Până la data de 10 martie 2026, un număr de 3.431 de firme fondate de absolvenți ai cursurilor au depus proiecte pentru finanțările de 50.000 de euro. Programul își propune să finanțeze în total 7.750 de firme.

În cursul anului 2026 ar putea fi organizată o a doua sesiune de înscriere pentru cursurile de antreprenoriat și pentru depunerea proiectelor.

În buget apare și programul Femeia Antreprenor, pentru care sunt prevăzute fonduri pentru plata beneficiarilor din ediția 2024. În acel an, 6.818 firme fondate de femei au depus cereri de finanțare.

Primele 1.000 de proiecte clasate urmau să primească câte 200.000 de lei pentru investiții. Până acum, fondurile necesare nu au fost alocate.

În schița bugetului pentru 2026 sunt prevăzute 200 de milioane de lei pentru contracte și aproximativ 197 de milioane de lei pentru efectuarea plăților către firmele câștigătoare.

În sinteza programelor Ministerului Economiei apar și alte trei scheme de sprijin pentru antreprenori: Comerț, Microindustrializare și Accelerarea dezvoltării IMM.

La ultima ediție a acestor programe, lansată în decembrie 2023, antreprenorii au putut obține ajutoare de până la 500.000 de lei fiecare, sub formă de primă de capital pentru credite acordate de bănci partenere.

Plățile către beneficiari au fost întârziate în mai multe cazuri.

Programul Comerț are prevăzută o alocare de 3 milioane de lei pentru plata beneficiarilor din edițiile anterioare. De asemenea, sunt prevăzute 50 de milioane de lei pentru eventuale contractări noi.

Programul Accelerarea dezvoltării IMM are propuse 100 de milioane de lei pentru plăți și încă 100 de milioane de lei pentru contractare.

Pentru programul Microindustrializare sunt prevăzute 50 de milioane de lei pentru contractare, însă nu apare niciun buget pentru plăți în anul 2026.

Potrivit unor surse citate de StartupCafe.ro, Ministerul Economiei a propus finanțare pentru toate programele dedicate IMM-urilor. Totuși, există puține șanse ca aceste trei scheme clasice să fie lansate din nou în anul 2026.

Forma finală a programelor de finanțare va depinde de proiectul de buget adoptat de Guvern și de decizia Parlamentului.