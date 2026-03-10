Bugetul pe 2026 rămâne neaprobat. În cadrul ședinței a avut loc și un schimb de replici între președintele PSD Sorin Grindeanu și președintele PNL Dan Motreanu, care a scos în evidență divergențele privind prioritățile bugetare, conform informațiilor publicate de G4Media.

Discuțiile au arătat că PSD rămâne ferm pe poziția de a nu negocia alocările pentru pensionari și copii cu handicap, în timp ce PNL a sugerat o flexibilizare a mandatului în negocieri.

„Eu am un mandat ferm. Nu mă abat un milimetru!”, a transmis Sorin Grindeanu, potrivit sursei menționate.

„Poate vă flexibilizați mandatul!”, a spus Dan Motreanu.

„Noi nu negociem banii pensionarilor sau ai copiilor cu handicap! Ne vedem în Parlament!”, a mai spus Grindeanu.

Cu toate acestea, s-a convenit că vor fi căutate soluții pentru a sprijini și celelalte localități din țară cu probleme financiare, nu doar Bucureștiul, ceea ce ar putea reprezenta un compromis între partidele coaliției.

Anterior, liderul PSD le-a transmis miniștrilor săi să avizeze proiectul de buget pentru a fi adoptat în Guvern, însă decizia finală privind votul în Parlament urmează să fie luată abia duminică, menținând astfel o perioadă de incertitudine privind aprobarea bugetului pentru anul 2026.

Amintim că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 a fost publicat în transparență publică pe site-ul Ministerului Finanțelor. Potrivit explicațiilor oferite de el, documentul a fost elaborat în colaborare cu ministerele și instituțiile din Guvern și reflectă o estimare realistă a veniturilor și cheltuielilor publice.

„Am publicat astăzi în transparență proiectul bugetului pentru 2026. Este un buget transparent – construit în strânsă coordonare cu toți colegii din guvern -, ce proiectează realist atât nivelul veniturilor cât şi al tuturor cheltuielilor statului în acest an. Este un buget care acoperă domeniile prioritare pentru România, deşi suntem perfect conştienți că nevoile în societate şi în economie sunt mult mai numeroase. Este un buget al echilibrului între consolidarea fiscală și investițiile necesare pentru dezvoltarea României. Într-un context european încă marcat de incertitudini, obiectivul nostru este folosirea responsabilă a banilor publici, continuarea investițiilor și susținerea economiei”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

