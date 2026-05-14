Noul mecanism va permite clienților nemulțumiți să scrie recenzii despre furnizorii de energie și gaze, informează ANRE. Autoritatea va analiza aceste sesizări și va verifica dacă reclamațiile sunt întemeiate, inclusiv prin controale directe.

În funcție de rezultatele acestor verificări, furnizorii vor fi clasificați pe baza unui sistem de etichetare pe culori: verde, galben sau roșu. Această clasificare va reflecta numărul de reclamații, gradul de rezolvare a acestora și nivelul de satisfacție al clienților.

Noul sistem este similar unui booking al furnizorilor de energie, în care companiile sunt clasificate în funcție de reclamațiile primite de la clienți. Sistemul de tip verde-galben-roșu va ține cont de numărul de reclamații, de sesizările nerezolvate și de gradul general de satisfacție al consumatorilor, oferind astfel o imagine publică a performanței fiecărui furnizor.

Președintele ANRE a explicat că, pe lângă preț, furnizorii trebuie să ofere servicii de calitate. Consumatorii vor avea posibilitatea de a trimite sesizări, iar instituția va analiza câte dintre acestea sunt fundamentate și câte sunt confirmate în urma controalelor.

Dacă se constată că un furnizor generează în mod constant reclamații și nu își îmbunătățește conduita, acesta va primi o etichetă corespunzătoare nivelului de performanță. Scopul este de a oferi consumatorilor posibilitatea de a consulta feedback-ul altor utilizatori și de a lua decizii informate.

„Pe lângă preț, furnizorul trebuie să ne ofere și servicii de calitate. Și noi dăm puterea consumatorului în așa fel încât în urma sesizărilor pe care le primim la ANRE, vom analiza câte dintre ele sunt fundamentate, vom vedea câte sunt adevărate după ce vom efecta controale, iar în funcție de lucrul acesta, dacă furnizorul are în continuare o conduită care generează astfel de reclamații și de petiții, noi vom aplica acest indice și îi vom eticheta. Este firesc că atunci când sunt nemulțumit de serviciile pe care le prestează un furnizor de energie electrică, să pot să scriu un review, să pot să dau un feedback”, a explicat președintele ANRE, George Niculescu, pentru Europa FM.

Pe lângă implementarea acestui sistem, președintele ANRE a precizat că prețul gazelor naturale ar putea crește în sezonul rece, în cazul în care România va fi nevoită să apeleze la importuri.

În ceea ce privește riscul de penurie, oficialul ANRE a transmis că nu există estimări privind probleme în asigurarea resursei, respingând scenariile care vorbesc despre posibile întreruperi sau situații extreme în timpul iernii.

Totuși, prețurile gazelor naturale pot fi influențate de nivelul ridicat al cotațiilor de pe piețele europene. Chiar dacă există o ordonanță de urgență care menține sub control prețurile pentru consumatorii casnici pentru încă un an, eventualele importuri necesare ar putea duce la creșteri de preț.

Creșterea potențială a prețurilor depinde de evoluția pieței europene și de nivelul de volatilitate din sectorul gazelor naturale. În prezent, nu poate fi estimat un procent exact de creștere, întrucât acesta variază în funcție de condițiile pieței și de ritmul în care aceasta se stabilizează.