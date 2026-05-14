Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a lansat ideea reducerii TVA la gazele naturale pentru consumatorii casnici, de la 21% la 11%, ca soluție pentru limitarea impactului scumpirilor din energie asupra populației.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la Europa FM, unde șeful ANRE a explicat că instituția a realizat deja simulări privind efectele unei astfel de măsuri asupra facturilor românilor.

Potrivit acestuia, o eventuală reducere a TVA s-ar vedea rapid în costurile suportate de populație, chiar din luna următoare aplicării măsurii.

În prezent, TVA pentru gazele naturale este de 21%, iar varianta analizată de ANRE presupune coborârea cotei la 11%. Din punct de vedere matematic, dacă celelalte componente din factură ar rămâne la același nivel, factura finală ar putea scădea cu aproximativ 8,3%.

George Niculescu a explicat că discuția despre reducerea TVA vine într-un moment tensionat pentru piețele energetice europene. Conflictul din Iran și riscurile privind infrastructura energetică au dus la creșteri de prețuri și la o presiune tot mai mare asupra aprovizionării cu gaze.

Potrivit șefului ANRE, războaiele și atacurile asupra infrastructurii energetice obligă statele europene să găsească surse alternative de aprovizionare, ceea ce crește concurența pentru resursele disponibile și poate duce la noi scumpiri.

Consumatorii români sunt protejați momentan printr-un mecanism de preț administrat introdus după eliminarea plafonului anterior de 0,31 lei/kWh. Actualul sistem se aplică în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, conform OUG nr. 12/2026.

Miza principală pentru sezonul rece nu este doar TVA-ul, ci cantitatea de gaze românești disponibile la preț reglementat pentru populație și CET-uri.

Conform mecanismului actual, producătorii interni sunt obligați să vândă gaze pentru consumul populației și al centralelor termice la prețul stabilit de stat, de 110 lei/MWh, mai mic decât nivelul de 120 lei/MWh aplicat anterior.

Problema apare în situația în care producția internă alocată nu va acoperi întregul necesar de consum. În acest caz, furnizorii vor fi obligați să cumpere diferența de pe piața liberă, la prețuri mai ridicate.

Date citate de Economica.net, pe baza unor informații prezentate anterior de Profit.ro, arată că volumele de gaze disponibile la preț reglementat ar putea scădea în 2026 la aproximativ 32 TWh, față de circa 52 TWh în 2025. Diferența de aproape 20 TWh ar urma să fie acoperită prin achiziții la preț de piață.

În lunile de iarnă, când consumul de gaze crește semnificativ, actualul mecanism de protecție ar putea fi pus sub presiune. Dacă furnizorii vor cumpăra volume mari de gaze de pe piața liberă, costurile de achiziție vor crește și s-ar putea reflecta în facturile finale plătite de români.

În acest context, reducerea TVA este văzută de ANRE ca o măsură de amortizare a eventualelor scumpiri. Chiar dacă nu rezolvă problema cantităților insuficiente de gaze ieftine, măsura ar putea compensa parțial impactul creșterilor de prețuri asupra populației.

George Niculescu a precizat însă că ANRE poate doar să realizeze simulări și să ofere analize tehnice. Decizia privind reducerea TVA aparține Guvernului și Ministerului Finanțelor, care trebuie să țină cont de impactul asupra bugetului de stat și de obiectivele privind reducerea deficitului bugetar în 2026.