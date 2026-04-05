Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, 5 aprilie 2026, faptul că îi este dificil să înțeleagă cum România a pierdut procesul legat de achiziția de vaccinuri anti-COVID, sugerând totodată că ar exista încercări de mușamalizare a situației.

Referitor la obligațiile financiare rezultate în urma deciziei instanței, fostul șef al statului a subliniat că, în prezent, sumele trebuie achitate către compania Pfizer, în urma procesului pierdut de România.

„(Banii) trebuiesc plătiţi, până una alta”, spune Traian Băsescu.

În ceea ce privește eventualele erori din derularea cazului, Traian Băsescu a indicat că problema ar putea fi legată de modul în care a fost gestionat recursul, sugerând că avocații ar fi avut o contribuție la rezultatul nefavorabil.

El a apreciat că, în lipsa unor clarificări oficiale, responsabilitatea ar putea aparține persoanei care nu a dorit să negocieze reducerea cantităților de vaccinuri în anul 2023, atunci când autoritățile ar fi avut la dispoziție câteva zile pentru a renunța la o parte din comenzi.

Traian Băsescu a reiterat că situația este greu de explicat și a menționat că nu este clar cine avea atribuțiile directe în acel moment, fie ministrul Finanțelor, fie ministrul Sănătății.

„Mie îmi este foarte greu să înţeleg cum am putut să pierdem procesul. (…) Se încearcă muşamalizarea acestui lucru dar, dacă este cineva responsabil, este cel care n-a vrut să negocieze reducerea cantităţilor, în 2023, când am avut cinci zile când puteam să spunem nu mai vrem. Nu ştiu cine avea atribuţii, ministrul de Finanţe sau ministrul Sănătăţii”, a afirmat Băsescu în cadrul unei emisiuni difuzate de TVR Info.

Analiza critică: pierderea procesului cu Pfizer, perspectiva lui Traian Băsescu

Aspect Analizat Opinia / Critica Fostului Președinte Context și Detalii Semnificative Verdictul Instanței Inexplicabil și suspect. Exprimă dificultatea de a înțelege cum a fost posibil un rezultat atât de defavorabil pentru statul român. Gestiunea Apărării Eșec la nivelul avocaților / recursului. Sugerează că strategia juridică sau modul în care s-a susținut recursul ar putea fi cauza tehnică a pierderii cauzei. Momentul Cheie (2023) Fereastra de 5 zile ratată. Susține că în 2023 a existat un interval critic de câteva zile în care România putea notifica oficial refuzul/reducerea cantităților. Responsabilitate Instituțională Dilema: Sănătate vs. Finanțe. Indică faptul că nu este clar cine deținea atribuțiile de semnare/negociere în 2023, dar acolo se află „vinovatul” pentru lipsa negocierii. Transparență Publică Suspiciuni de mușamalizare. Consideră că se încearcă evitarea unei discuții oneste despre responsabilii politici și administrativi care au ignorat oportunitatea de reducere a comenzii. Statusul Datoriei Obligație de plată imediată. Subliniază că, indiferent de vinovății, „banii trebuiesc plătiți” către Pfizer, decizia fiind executorie.

Tot duminică, în cadrul unei emisiuni difuzate de Antena 3, Alexandru Rogobete, a explicat din nou că hotărârea din procesul împotriva Pfizer este executorie, astfel că România nu poate evita plata banilor.

„Vreau să fac aici o precizare: chiar dacă România va decide să atace această hotărâre, ea este cu titlu executoriu. Banii vor trebui blocați oricum într-un cont dacă se câștigă procesul”, a afirmat Rogobete.

Ministrul Sănătății a detaliat și planul pe care îl au autoritățile din România. În contul banilor, se va încerca obținerea de la Pfizer a unor alte medicamente, având în vedere că nu mai este nevoie de vaccinurile anti-COVID trecute în contract.