Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus, duminică, după ce președintele SUA, Donald Trump, s-a arătat nemulțumit de țările NATO și de implicarea lor în problema Strâmtorii Ormuz, că Europa ar trebui să aibă un „plan B”. El a explicat la TVR Info că acest plan ar însemna crearea unei armate europene, astfel încât statele să nu mai depindă de deciziile lui Trump, pe care îl consideră imprevizibil.

Băsescu a spus că România ar putea relua o idee mai veche din mandatul său, și anume colaborarea dintre România, Polonia și Turcia, pentru a-și întări apărarea la nivel regional. El a afirmat că Trump ar favoriza Rusia și pe Vladimir Putin, în timp ce vorbește urât despre aliații europeni ai SUA și le pune la îndoială capacitatea de apărare.

În același timp, Băsescu a spus că există o problemă reală: Iranul nu ar trebui să ajungă să aibă arme nucleare. El a explicat că doar SUA ar putea opri Iranul într-un mod eficient din punct de vedere militar, dar consideră că metodele alese până acum nu sunt bune și nu vor duce la rezultate. Băsescu a reamintit că Trump a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul în primul său mandat, iar acum susține că Iranul era aproape să dezvolte bomba nucleară.

Băsescu a avertizat că, dacă Iranul ar avea câștig de cauză, ar putea închide Strâmtoarea Ormuz și ar provoca un conflict major în Orientul Mijlociu. El a adăugat că, în acest scenariu, există riscul ca Iranul să ajungă să dețină arme nucleare în următorii 3–5 ani.

„Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei Europene, care să fie un partener al NATO, dar să nu mai fim dependenţi de un om instabil, cum este Trump. El e gata să vândă Europa a lui Putin. Pentru el e mai important Putin. Pe Putin îl primeşte pe covor roşu. Despre aliaţii europeni tradiţionali ai Statelor Unite vorbeşte foarte urât şi încearcă să discrediteze capacitatea de a se apăra a statelor Uniunii Europene. Singurii care, într-o soluţie militară inteligentă, îi pot opri pe iranieni sunt americanii. Numai că soluţia pe care au adoptat-o nu este inteligentă şi nu îi duce la rezultat. Aduceţi-vă aminte că acelaşi Trump este cel care a retras Statele Unite din acordul nuclear cu Iran în primul lui mandat. Acum vine şi spune că era să facă bomba. Iran, dacă iese victorios acum, înseamnă cu strâmtoarea Ormuz închisă şi cu tot Orientul Mijlociu în flăcări. Asta e victoria Iranului. Dacă reuşeşte, vom avea o mare problemă. Vom avea un Iran deţinător de armă nucleară în 3-5 ani”, a declarat Băsescu.

Băsescu a spus că Trump nu înțelege faptul că, în Europa, țările democratice nu au lideri care pot decide singuri orice. El a explicat că, spre deosebire de SUA, unde un astfel de comportament este tolerat, în Europa un președinte nu poate trimite armata în acțiune fără aprobări.

Băsescu a precizat că, în statele europene, orice decizie militară importantă trebuie aprobată de Parlament și de alte instituții, deci nu se poate ca un lider să decidă singur să trimită trupe. El a adăugat că Trump probabil înțelege acest lucru, dar, în opinia sa, face o propagandă negativă împotriva NATO.

Fostul președinte al SUA a spus că, în viitor, ar putea apărea alte tipuri de alianțe. El a explicat că ar fi util ca țările, chiar dacă sunt în NATO, să dezvolte și alianțe regionale. Ca exemplu, Băsescu a menționat că România ar putea relua colaborarea cu Polonia și Turcia, o inițiativă începută în timpul mandatului său, pentru a întări apărarea în regiune și a crea parteneriate mai puternice la nivel regional.