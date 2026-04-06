Mihai Daraban a subliniat că stabilitatea regiunii este esențială nu doar din punct de vedere geopolitic, ci și pentru echilibrul economic global, în special în sectorul energetic.

„E importantă pacea pentru foarte mulți, pentru stabilitatea planetei, pentru stabilitatea burselor. Deși aici sunt mai mulți factori care își doresc mai mult sau mai puțin pacea. Unii își doresc o pace în care să fie regimul de la Teheran schimbat complet. Și aici aș enumera Israelul, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Bahreinul, Kuveitul, Irakul. Și ar fi și țări care, să zicem, și-ar dori o pace chiar în condițiile neschimbării regimului de la Teheran și pe locul acesta își pune Arabia Saudită în mod special.”

Potrivit acestuia, interesele diferite ale statelor din regiune complică orice perspectivă de stabilizare rapidă, iar incertitudinea se reflectă imediat în prețurile petrolului.

Chiar dacă există suficiente resurse la nivel global, prețurile nu sunt stabilite local, ci pe piețele internaționale.

„Acum, noi suntem o societate globalizată, prețurile la petrol – la orice commodities, cum se spune – se stabilește pe bursă.”

Această realitate face ca orice tensiune geopolitică să se traducă rapid în scumpiri, indiferent de sursa de aprovizionare a fiecărei regiuni.

Președintele CCIR a explicat că Europa nu este într-o situație critică din punct de vedere al aprovizionării, datorită diversificării surselor.

„Europa în sine nu este foarte afectată din punct de vedere al resurselor, pentru că vă spuneam că în Europa sunt mai multe surse, de exemplu, de petrol și gaze.”

Exploatările din Marea Nordului și cele din Norvegia asigură un nivel relativ stabil de aprovizionare, însă acest lucru nu protejează consumatorii de fluctuațiile de preț.

Un alt factor important în evoluția prețurilor îl reprezintă rutele de transport ale petrolului. Blocajele sau riscurile din zone strategice, precum Strâmtoarea Ormuz, pot genera tensiuni suplimentare.

„Cert este că sunt soluții și au istoria arătat că totdeauna s-au găsit soluții alternative și, după părerea mea personală, Iranul riscă foarte mult cu această criză a Ormuzului pentru că va împinge unele țări cu potențial economic puternic să găsească surse alternative, bypass-uri.”

Daraban a amintit și de incidente tehnice care pot perturba transportul global, precum blocarea Canalului Suez, pentru a arăta că vulnerabilitățile nu sunt doar politice.

„Să știți că multe din aceste bypass-uri nu sunt neapărat din motive de eventuale crize politice. (…) De aceea se vor găsi totdeauna soluții alternative la tot ce se întâmplă.”

În analiza sa, președintele CCIR a abordat și situația Statelor Unite, subliniind că acestea nu sunt complet independente energetic, în ciuda discursului politic.

„Nu poți stabili prețuri regionale, aici e problema. Pentru că Statele Unite, deși domnul Trump mai vorbește așa cât vorbește, dar anul trecut a importat 6,5 milioane de barili pe zi. Nu e chiar 100% independent.”

Acest lucru confirmă caracterul global al pieței și faptul că nici marile economii nu pot evita influențele externe.

Creșterea cotațiilor petrolului face ca anumite resurse mai greu exploatabile să devină profitabile.

„Dacă n-ai petrolul minim 70-80, nu prea rentează să le scoți, că ai cheltuieli de producție.”

În aceste condiții, petrolul și gazele de șist devin alternative viabile, ceea ce poate echilibra piața pe termen mediu.

Un caz relevant este cel al Canadei, una dintre țările cu cele mai mari rezerve de petrol la nivel global, dar cu limitări logistice importante.

„Gândiți-vă, Canada este al treilea deținător de rezerve de țiței din lume, după Venezuela și Arabia Saudită. (…) toate țevile care vin din Alberta (…) n-au ieșire la ocean, se varsă în Statele Unite și vorbim de 4,5 milioane de barili pe zi.”

Acest exemplu arată că accesul la resurse nu este suficient în lipsa infrastructurii adecvate.

În final, explicația pentru scumpirea carburanților este una simplă, dar greu de evitat: piața globală dictează prețurile.

Chiar dacă Europa are resurse și alternative, iar lanțurile de aprovizionare rămân funcționale, tensiunile geopolitice și tranzacțiile bursiere influențează direct costul combustibililor.

Cu alte cuvinte, nu lipsa petrolului scumpește carburanții, ci incertitudinea globală și modul în care funcționează piața internațională a energiei.