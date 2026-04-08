Guvernul României a adoptat Pachetul de solidaritate 2026, un program de intervenție socială conceput pentru a reduce impactul creșterii costului vieții asupra populației vulnerabile. Măsurile vizează în special pensionarii cu venituri mici, dar și familiile cu resurse limitate și copiii cu dizabilități.

Implementarea programului este programată pentru anul 2026, iar plățile vor fi realizate automat, prin mecanismele existente de plată a drepturilor sociale.

Sprijinul financiar nu va fi acordat într-o singură etapă, ci va fi împărțit în două tranșe distincte:

prima tranșă: mai 2026

a doua tranșă: decembrie 2026

Distribuția se va face odată cu plata pensiilor sau a beneficiilor sociale aferente, fără necesitatea depunerii de cereri.

Calendarul inițial, care prevedea acordarea sumelor înainte de sărbătorile pascale, a fost modificat din cauza unor întârzieri administrative și a blocajelor legislative generate de contestarea bugetului la Curtea Constituțională a României, în urma sesizării depuse de AUR.

Potrivit declarațiilor oficiale ale ministrului Muncii, Florin Manole, prima plată va fi efectuată în luna mai, iar a doua la final de an, conform calendarului bugetar actualizat.

Cea mai mare parte a sprijinului financiar este direcționată către pensionarii cu venituri lunare de până la 3.000 de lei. În total, aproximativ 2,8 milioane de persoane sunt eligibile pentru acest tip de ajutor.

Categorie venit pensie Valoare totală ajutor Structură plată Observații până la 1.500 lei 1.000 lei 2 tranșe egale (500 + 500 lei) eligibilitate automată 1.501 – 2.000 lei 800 lei 2 tranșe egale (400 + 400 lei) eligibilitate automată 2.001 – 3.000 lei 600 lei 2 tranșe egale (300 + 300 lei) eligibilitate automată

Măsura include și pensionarii de urmaș, fiecare beneficiar fiind evaluat individual în funcție de venitul propriu.

Pe lângă ajutoarele acordate pensionarilor, pachetul social introduce măsuri de protecție suplimentare pentru familiile cu venituri reduse.

Un element central îl reprezintă majorarea venitului minim de incluziune, adaptat în funcție de componența familiei și nivelul veniturilor. Această ajustare are rolul de a consolida protecția socială pentru gospodăriile aflate în risc de sărăcie.

Grad handicap Valoare inițială Valoare majorată Diferență (creștere) handicap mediu 80 lei 199 lei +119 lei handicap accentuat 232 lei 397 lei +165 lei handicap grav 463 lei 548 lei +85 lei

Conform autorităților, aceste sume nu reprezintă măsuri temporare, ci indexări structurale, menite să fie menținute și ajustate periodic în anii următori.

Prin implementarea Pachetul de solidaritate 2026, autoritățile urmăresc consolidarea mecanismelor de protecție socială și reducerea impactului inflației asupra categoriilor vulnerabile.

Programul este conceput ca o intervenție macro-socială, adaptată contextului economic actual, cu accent pe stabilitate financiară pentru pensionari și sprijin direcționat pentru familiile aflate în dificultate.