Salariile profesorilor și ale angajaților din sistemul de învățământ vor fi plătite în avans în luna aprilie, ca urmare a apropierii sărbătorilor pascale. Autoritățile au decis modificarea calendarului obișnuit de plată, astfel încât angajații să își primească banii înainte de Paște.

În mod normal, potrivit Ordinului nr. 86/2005 al Ministerului Finanțelor, salariile din sectorul bugetar sunt plătite în data de 14 a fiecărei luni. În acest an, însă, Paștele este sărbătorit pe 12 aprilie, ceea ce a determinat autoritățile să stabilească o derogare de la regulă.

Astfel, pentru luna aprilie, plata salariilor a fost devansată pentru data de 8 aprilie, pentru ca angajații din educație să aibă acces la bani înainte de sărbători. Măsura nu este una nouă, fiind aplicată și în anii anteriori în perioadele cu sărbători legale.

Pe lângă salariile plătite în avans, în această perioadă sunt derulate și procedurile pentru plata sumelor câștigate în instanță de angajații din educație.

Inspectoratele școlare au avut termen până la 26 martie pentru a transmite către Ministerul Educației cuantumul acestor sume. Plățile aferente hotărârilor judecătorești definitive urmează să fie făcute în luna aprilie.

Aceste plăți vin după un context tensionat. În octombrie 2025, Guvernul a decis amânarea pentru anul 2026 a acestor drepturi salariale, deși fondurile fuseseră deja transferate către inspectoratele școlare.

Ulterior, în noiembrie 2025, fostul ministru al Educației, Daniel David, a explicat că sumele fuseseră inițial alocate, dar au fost retrase după adoptarea unei ordonanțe de urgență, fiind așteptată o clarificare din partea Ministerului Finanțelor privind deblocarea plăților.

Decizia de amânare a plăților a generat reacții din partea sindicatelor din educație. Organizațiile sindicale au organizat proteste în fața Ministerului Finanțelor și au cerut deblocarea imediată a sumelor.

Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au arătat că măsura a fost considerată o încălcare a drepturilor angajaților și au descris situația ca fiind fără precedent.

În acest context, luna aprilie aduce pentru angajații din învățământ atât salariile plătite în avans, cât și, în unele cazuri, sumele restante obținute prin hotărâri judecătorești, după mai multe luni de incertitudine.

În paralel, plata pensiilor aferente lunii aprilie a început deja și se desfășoară astfel încât beneficiarii să primească banii înainte de Paște.

Distribuirea prin Poșta Română se face în numerar, direct la domiciliu, pe parcursul mai multor zile, de regulă între 1 și 15 ale lunii. În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă, acesta poate ridica suma de la oficiul poștal.

Pentru cei care primesc pensia pe card, banii sunt virați direct în cont, de obicei într-un interval scurt, în jurul datei de 12–13 ale lunii, însă în această perioadă plățile sunt devansate pentru a ajunge înainte de sărbătorile pascale.