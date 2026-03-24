Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a comentat declarațiile ambasadorului Iranului la Sofia, care a afirmat într-un interviu pentru presa din Bulgaria că ar exista ținte considerate legitime de Iran pe teritoriile Bulgariei și României.

”Eu nu comentez declaraţiile unui ambasador. Am citit şi eu ştirea la care faceţi referire, acolo era o ipoteză în situaţia în care una dintre ţări foloseşte bazele sale pentru a ataca Iranul. Nu suntem în situaţia asta în România. Informaţiile oficiale de la Teheran au fost cu privire la consecinţe juridice şi politice, nu cu privire la consecinţe militare”, a afirmat Radu Miruţă

Ministrul spune că oficialii Executivului român nu au date potrivit cărora există vreo ameninţare militară din partea Iranului la adresa României.

”La nivel de Minister al Apărării, la nivel de Guvern al României, nu am primit un semnal din partea Iranului cu privire la vreo ameninţare de natură militară, nici la nivelul serviciilor care livrează informaţii pentru miniştri nu a venit vreo astfel de informaţie. Că un ambasador declară unele lucruri, mă rog, e libertatea fiecărui om să o facă”, a adăugat Miruţă.

Ambasadorul Iranului la Sofia, Ali Reza Irvash, a declarat într-un interviu acordat presei din Bulgaria că, în situația în care o bază ar fi utilizată pentru atacuri împotriva teritoriului și populației Iranului, aceasta ar putea fi considerată o țintă legitimă de răspuns. Oficialul iranian a adăugat că România ar trebui să manifeste prudență pentru a evita implicarea în conflictul actual.

”Dacă o bază este folosită pentru a ataca teritoriile noastre, oamenii noştri, nu ar trebui ca acea bază să devină o ţintă legitimă a răspunsului nostru? România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război”, a declarat ambasadorul Iranului la Sofia, Ali Reza Irvash, într-un interviul pentru presa din Bulgaria.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că Ministerul Apărării primește mai des atenționări de alertă aeriană dinspre Ucraina decât mesajele RO-Alert transmise populației din zonele de graniță ale României. Acesta a mai precizat, în contextul costurilor generate de ridicarea avioanelor de luptă atunci când sunt observate drone care se apropie de teritoriul românesc, că siguranța cetățenilor este prioritară și „nu are preț”.

”Ne concentrăm resursele pe care le avem pentru protejarea zonei populate din Delta Dunării, care până acum s-a întâmplat cu succes. Să ştiţi că telefonul ăsta nou operativ de la Ministerul Apărării vine foarte des cu mesaje de alertă aeriană. Nu tot timpul mesajele astea ajung nici la Ro-Alert, nici la cetăţeni”, a afirmat Radu Miruţă.

Acesta a precizat că ridicarea avioanelor de luptă atunci când sunt observate drone în apropierea teritoriului naţional este scumpă, dar subliniază că ”siguranţa cetăţenilor nu are preţ”.

”Siguranţa cetăţenilor nu are preţ. Ce vă pot spune este că nu la fiecare roi de drone pe care îl vedem venind înspre România se ridică avioanele de vânătoare. În toată zona Dobrogei, de-a lungul braţului Chilia, pe ţărmul Mării Negre de la Sulina, noi avem poziţionate o serie de capabilităţi de apărare. În funcţie de traiectoria dronei, în funcţie de raza dispozitivului prin faţa căruia trece, decidem dacă se ridică avioane de vânătoare, dacă se ridică elicoptere, dacă nu se ridică nimic. Sunt situaţii în care se justifică, pentru garantarea securităţii cetăţenilor, ridicarea avioanelor de vânătoare”, a spus Miruţă.

Luni seară, două avioane F-16 s-au ridicat şi au survolat după ce s-a constatat că drone se apropie de spaţiul aerian românesc, însă acestea nu au intrat în România, ci s-au întors.