Primești bani ca să călătorești prin Europa timp de 8 săptămâni. Ce trebuie să facă persoana aleasă

O ofertă de angajare neobișnuită le oferă candidaților posibilitatea de a petrece opt săptămâni călătorind prin Europa și de a primi un salariu de aproximativ 2.630 de euro pe lună. Compania care recrutează suportă și cheltuielile pentru zboruri, cazare la hotel și activitățile desfășurate pe durata călătoriei.

Oferta este lansată de RiseGuide, o aplicație dedicată dezvoltării personale, care caută o persoană dispusă să viziteze mai multe orașe europene. Misiunea candidatului este să intre în conversație cu localnicii și să documenteze experiențele întâlnite în fiecare dintre destinațiile incluse în traseu.

Călătoria se desfășoară pe parcursul a opt săptămâni și include opt orașe din Europa. Candidatul selectat va ajunge mai întâi la Roma, Barcelona, Lisabona și Paris, după care traseul continuă spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin.

În fiecare dintre aceste orașe, persoana angajată va avea de vorbit cu oameni pe care îi întâlnește și de consemnat experiențele rezultate din aceste interacțiuni. Orașele vor fi analizate în funcție de cât de prietenoși sunt locuitorii și de disponibilitatea acestora de a purta conversații cu persoane pe care nu le cunosc.

Pentru această activitate, salariul oferit este de 3.000 de dolari pe lună, echivalentul a aproximativ 2.630 de euro. Pe durata celor opt săptămâni, veniturile candidatului ar ajunge la aproximativ 5.260 de euro, potrivit ofertei.

Pe lângă salariu, compania se ocupă de principalele costuri asociate deplasării. Zborurile, cazarea și activitățile din timpul călătoriei sunt plătite de angajator, astfel încât persoana selectată nu trebuie să suporte aceste cheltuieli.

Profilul căutat presupune o persoană energică, comunicativă și capabilă să se descurce independent în situații și locuri diferite. Candidații trebuie să fie interesați să cunoască oameni noi și să poată purta conversații în contexte variate, acestea fiind elemente importante pentru îndeplinirea sarcinilor.

O altă condiție esențială este posibilitatea de a călători liber în Uniunea Europeană. Cunoașterea unei limbi străine suplimentare reprezintă un avantaj pentru cei care vor să candideze la această ofertă.

Procesul de aplicare presupune transmiterea unui CV și a unui videoclip de prezentare. Înregistrarea trebuie să aibă o durată cuprinsă între trei și patru minute, astfel încât candidatul să se poată prezenta și să ofere informațiile solicitate de companie.

Pe lângă CV și materialul video, candidații trebuie să transmită și linkuri către profilurile lor publice de pe rețelele sociale. Aceste informații fac parte din procesul de selecție și permit evaluarea suplimentară a profilului celor interesați de post.

Selecția finală va lua în considerare personalitatea candidaților, dar și experiența lor anterioară de călătorie. Astfel, oferta se adresează persoanelor care sunt confortabile în interacțiunile cu oameni noi și care au disponibilitatea de a se deplasa între mai multe destinații europene.

Postul poate fi ocupat prin aplicare atât timp cât compania nu anunță o dată-limită oficială pentru înscrieri. Candidații interesați trebuie să pregătească documentele solicitate și materialul video de prezentare, alături de linkurile către profilurile publice de pe rețelele sociale.