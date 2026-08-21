România, lider în topul scumpirilor la carburanți. Datele Eurostat arată cea mai mare creștere din Uniunea Europeană

Prețurile carburanților au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna iulie 2026, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Prețul carburanților și lubrifianților pentru transportul personal a fost cu 16,9% mai mare în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Creșterea anuală din iulie vine după un avans de 20,7% în mai 2026 și de 13,7% în iunie 2026. Astfel, deși ritmul de scumpire a fost mai redus decât în mai, prețurile au continuat să fie semnificativ mai mari decât în urmă cu un an.

În 25 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, prețurile carburanților și lubrifianților au fost mai mari în iulie 2026 comparativ cu iulie 2025. În 13 țări, creșterea anuală consemnată în iulie a fost mai mare decât cea din iunie 2026.

În același timp, în majoritatea statelor membre, mai exact în 24 dintre acestea, rata anuală de creștere din iulie a fost mai mică decât cea din mai 2026. În luna mai, patru țări înregistraseră creșteri anuale ale prețurilor de peste 30%.

România a înregistrat în iulie 2026 cea mai mare creștere anuală a prețurilor carburanților și lubrifianților pentru transportul personal dintre toate statele membre ale UE.

Față de iulie 2025, prețurile din România au crescut cu 24,2%. Țara noastră a fost urmată de Germania și Lituania, ambele cu o creștere de 22,9%, Bulgaria, cu 22,2%, Țările de Jos, cu 22,0%, și Finlanda, cu 20,5%.

În Ungaria, prețurile au scăzut ușor, cu 0,1%, aceasta fiind singura reducere anuală menționată în datele Eurostat.

Cele mai mici creșteri anuale au fost înregistrate în Suedia, unde prețurile au fost cu 1,2% mai mari decât în iulie 2025, și în Irlanda, cu o creștere de 3,2%.

Pe lângă comparația anuală, datele Eurostat indică și o creștere a prețurilor carburanților de la o lună la alta. În iulie 2026, prețul motorinei la nivelul Uniunii Europene a crescut cu 4,3% față de iunie, în timp ce benzina s-a scumpit cu 4,7%.

Evoluția vine după o scădere a prețurilor în luna iunie. Atunci, motorina se ieftinise cu 6,4% față de mai 2026, iar benzina înregistrase o reducere de 4,2%.

În cazul motorinei, prețurile au crescut în 17 state membre între iunie și iulie 2026. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Polonia, unde prețul a crescut cu 13,4%, Germania, cu 12,7%, și Grecia, cu 12,1%.

În alte nouă țări membre, motorina s-a ieftinit. Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Cipru, cu 7,9%, Suedia, cu 7,4%, și Irlanda, cu 6,4%.

În ceea ce privește benzina, între iunie și iulie 2026 au fost înregistrate creșteri în 14 state membre și scăderi în 12 țări. Polonia a avut cea mai mare creștere lunară, de 17,2%. Germania a urmat cu un avans de 11,0%, iar Spania cu o creștere de 7,1%.

La polul opus, cele mai mari scăderi ale prețurilor benzinei au fost raportate în Suedia, cu 11,1%, Cipru, cu 5,4%, și Irlanda, cu 4,1%.

Datele Eurostat arată astfel că luna iulie 2026 a adus o nouă creștere a prețurilor carburanților în Uniunea Europeană, atât în comparație cu anul precedent, cât și față de luna iunie, iar România s-a remarcat prin cea mai mare scumpire anuală din blocul comunitar.