Prețuri carburanți vineri, 21 august. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină înainte de weekend. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți vineri, 21 august. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină și motorină vineri, 21 august 2026. Potrivit informațiilor disponibile pentru această zi, cel mai mic preț la benzină din România este de 9,48 lei pe litru.

Prețul minim pentru benzină este înregistrat la o stație Socar din Oradea, județul Bihor, situată pe Bd. Decebal nr. 42. Astfel, șoferii care caută cel mai mic tarif pentru un litru de benzină pot găsi această ofertă la stația menționată.

În cazul motorinei, cel mai mic preț raportat vineri, 21 august, este de 10,02 lei pe litru. Acesta este disponibil la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov, situată pe Șoseaua de Centură.

Peco Online a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în mai multe orașe din România.

În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină este de 9,51 lei, în timp ce motorina pornește de la 10,14 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif este de 4,60 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 9,49 lei pe litru, iar motorina poate fi găsită la cel puțin 10,09 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,59 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț la benzină este de 9,48 lei pe litru. Motorina pornește de la 10,10 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,64 lei pe litru.

La Iași, benzina are un preț minim de 9,51 lei pe litru, iar motorina costă cel puțin 10,14 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,64 lei pe litru.

În Constanța, prețul minim pentru benzină este de 9,51 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată de la 10,14 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif raportat este de 4,62 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 9,51 10,14 4,60 Cluj-Napoca 9,49 10,09 4,59 Timișoara 9,48 10,10 4,64 Iași 9,51 10,14 4,64 Constanța 9,51 10,14 4,62

Prețurile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitatea în care aceasta este amplasată și momentul actualizării. În acest context, șoferilor le este recomandat să verifice prețul de la pompă înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților înregistrează modificări frecvente.

Comparând datele înregistrate joi, 20 august, cu cele publicate vineri, 21 august, se observă că prețurile minime la benzină și motorină au rămas neschimbate la nivel național.