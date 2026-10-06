Comerțul cu amănuntul dă semne de revenire în august. Vânzările au crescut față de luna precedentă, dar bilanțul pe primele opt luni rămâne negativ

Comerțul cu amănuntul din România a înregistrat o creștere în august 2026 față de luna precedentă, susținută în special de vânzările de produse nealimentare. Imaginea se schimbă însă atunci când este analizată evoluția de la începutul anului: în primele opt luni, volumul cifrei de afaceri din retail a rămas cu aproximativ 5% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 6 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a crescut în august cu 0,5% față de iulie, ca serie brută. Ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creșterea a fost mai accentuată, de 2,3%.

Evoluția seriei brute a fost susținută în principal de vânzările de produse nealimentare, care au avansat cu 2%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 0,4%.

În schimb, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,5% față de iulie.

Datele ajustate sezonier indică o creștere de 4% pentru produsele nealimentare, de 1,8% pentru carburanți și de 0,6% pentru produsele alimentare, băuturi și tutun.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, comerțul cu amănuntul a înregistrat în august 2026 o creștere de 0,9%, ca serie brută.

Avansul a fost determinat de vânzările de produse nealimentare, care au crescut cu 2,7%, și de comerțul cu carburanți, unde majorarea a fost de 2,5%.

În același timp, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 2,3% față de august 2025.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, creșterea totală a fost de numai 0,1%. Produsele nealimentare au consemnat un avans de 0,2%, în timp ce vânzările de alimente, băuturi și tutun au coborât cu 1,9%, iar cele de carburanți cu 0,3%.

În ciuda revenirii consemnate în august, datele cumulate pentru perioada ianuarie-august indică o contracție importantă a comerțului.

În primele opt luni ale anului, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% ca serie brută față de aceeași perioadă din 2025.

Cea mai accentuată reducere a fost consemnată la produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu 6,1%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 4,2%, iar comerțul cu carburanți a înregistrat un declin de 3,6%.

Datele ajustate în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate arată o scădere totală de 5,1%. În această variantă de calcul, declinul ajunge la 6,5% pentru produsele nealimentare, la 4,2% pentru alimente, băuturi și tutun și la 2,6% pentru carburanți.

Graficul publicat de INS arată, de asemenea, că după mai multe luni consecutive cu evoluții anuale negative, august 2026 a adus o revenire marginală a indicelui total ajustat, la +0,1% față de august 2025.