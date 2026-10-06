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Comerțul cu amănuntul dă semne de revenire în august. Vânzările au crescut față de luna precedentă, dar bilanțul pe primele opt luni rămâne negativ

Comerțul cu amănuntul dă semne de revenire în august. Vânzările au crescut față de luna precedentă, dar bilanțul pe primele opt luni rămâne negativ

SURSA FOTO: Dreamstime

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Publicat de Alexandra Iana la 6 octombrie 2026, 09:18
Din cuprinsul articolului

Comerțul cu amănuntul din România a înregistrat o creștere în august 2026 față de luna precedentă, susținută în special de vânzările de produse nealimentare. Imaginea se schimbă însă atunci când este analizată evoluția de la începutul anului: în primele opt luni, volumul cifrei de afaceri din retail a rămas cu aproximativ 5% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 6 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Vânzările au crescut în august față de iulie

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a crescut în august cu 0,5% față de iulie, ca serie brută. Ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creșterea a fost mai accentuată, de 2,3%.

Evoluția seriei brute a fost susținută în principal de vânzările de produse nealimentare, care au avansat cu 2%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 0,4%.

În schimb, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,5% față de iulie.

Datele ajustate sezonier indică o creștere de 4% pentru produsele nealimentare, de 1,8% pentru carburanți și de 0,6% pentru produsele alimentare, băuturi și tutun.

Cum arată situația față de august 2025

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, comerțul cu amănuntul a înregistrat în august 2026 o creștere de 0,9%, ca serie brută.

Avansul a fost determinat de vânzările de produse nealimentare, care au crescut cu 2,7%, și de comerțul cu carburanți, unde majorarea a fost de 2,5%.

În același timp, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 2,3% față de august 2025.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, creșterea totală a fost de numai 0,1%. Produsele nealimentare au consemnat un avans de 0,2%, în timp ce vânzările de alimente, băuturi și tutun au coborât cu 1,9%, iar cele de carburanți cu 0,3%.

Românii au cumpărat mai puțin în primele opt luni din 2026

În ciuda revenirii consemnate în august, datele cumulate pentru perioada ianuarie-august indică o contracție importantă a comerțului.

În primele opt luni ale anului, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% ca serie brută față de aceeași perioadă din 2025.

Cea mai accentuată reducere a fost consemnată la produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu 6,1%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 4,2%, iar comerțul cu carburanți a înregistrat un declin de 3,6%.

Datele ajustate în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate arată o scădere totală de 5,1%. În această variantă de calcul, declinul ajunge la 6,5% pentru produsele nealimentare, la 4,2% pentru alimente, băuturi și tutun și la 2,6% pentru carburanți.

Graficul publicat de INS arată, de asemenea, că după mai multe luni consecutive cu evoluții anuale negative, august 2026 a adus o revenire marginală a indicelui total ajustat, la +0,1% față de august 2025.

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Publicat în: Economie, Știri de ultimă oră

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Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

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