Prețuri carburanți joi, 20 august. Cât costă un litru de benzină și motorină. Lista noilor tarife

Prețuri carburanți joi, 20 august. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile la benzină și motorină înregistrate joi, 20 august 2026, oferind totodată informații despre cele mai mici prețuri la carburanți în principalele orașe din România.

Potrivit datelor disponibile pentru 20 august, cel mai mic preț pentru un litru de benzină a fost de 9,48 lei. Acesta a fost înregistrat la stația Socar din Zalău, județul Sălaj, situată pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A.

În cazul motorinei, cel mai mic preț a fost de 10,02 lei pe litru. Prețul a fost înregistrat la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov, aflată pe Șoseaua de Centură.

Peco Online a prezentat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din București și din celelalte patru orașe din România cu cel mai mare număr de locuitori.

În București, cel mai mic preț pentru benzină era de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina putea fi găsită la un preț minim de 10,14 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț indicat era de 4,60 lei.

În Cluj-Napoca, benzina avea un preț minim de 9,49 lei pe litru, motorina costa cel puțin 10,09 lei pe litru, iar GPL-ul putea fi cumpărat cu minimum 4,59 lei.

În Timișoara, cel mai mic preț la benzină era de 9,48 lei pe litru. Motorina avea un preț minim de 10,10 lei, iar GPL-ul costa cel puțin 4,64 lei pe litru.

La Iași, benzina putea fi cumpărată cu minimum 9,51 lei pe litru, în timp ce prețul minim al motorinei era de 10,14 lei. Pentru GPL, cel mai mic preț era de 4,64 lei pe litru.

În Constanța, prețul minim al benzinei era tot de 9,51 lei pe litru, iar motorina costa cel puțin 10,14 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț era de 4,62 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 9,51 10,14 4,60 Cluj-Napoca 9,49 10,09 4,59 Timișoara 9,48 10,10 4,64 Iași 9,51 10,14 4,64 Constanța 9,51 10,14 4,62

Prețurile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării datelor. Prin urmare, șoferilor le este recomandat să verifice prețul de la pompă înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele carburanților se modifică frecvent.

Comparând prețurile înregistrate miercuri, 19 august, cu cele de joi, 20 august, se observă că benzina s-a scumpit ușor, în timp ce motorina a păstrat același preț minim.

Cea mai ieftină benzină costa miercuri 9,47 lei pe litru, iar joi prețul minim a ajuns la 9,48 lei pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 1 ban pe litru.

În cazul motorinei, situația a rămas neschimbată. Atât miercuri, cât și joi, cel mai mic preț disponibil a fost de 10,02 lei pe litru.