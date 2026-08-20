Samsung anunță o lansare-surpriză. Ce telefon ar putea fi prezentat pe 27 august

Samsung pregătește prezentarea unui nou smartphone din seria Galaxy S26, evenimentul fiind programat pentru 27 august. Potrivit invitației transmise presei, compania urmează să dezvăluie un dispozitiv conceput pentru a aduce mai aproape de utilizatorii modelelor mai accesibile unele dintre funcțiile disponibile pe seria Galaxy S26.

Accentul este pus, potrivit informațiilor oferite de producător, pe facilitățile foto și pe funcțiile bazate pe inteligență artificială. Samsung continuă astfel o strategie folosită de companie de mai mulți ani, prin care anumite tehnologii și caracteristici introduse inițial pe telefoanele sale de top ajung ulterior și pe modele cu un preț mai redus.

Samsung nu a precizat deocamdată numele telefonului care va fi prezentat pe 27 august. Compania păstrează astfel suspansul înaintea evenimentului, în condițiile în care lansarea este programată peste aproximativ o săptămână.

Principalul candidat pentru această lansare este Galaxy S26 FE, considerat succesorul seriei FE. Aceste modele au fost dezvoltate de Samsung pentru a prelua o parte dintre funcțiile și dotările telefoanelor flagship lansate în prima parte a anului, dar într-o configurație destinată unei categorii mai largi de utilizatori.

În cazul Galaxy S26 FE, informațiile disponibile indică un ecran AMOLED cu diagonala de 6,7 inch. Panoul ar urma să ofere o rată de împrospătare de până la 120Hz și o rezoluție de 1080 x 2340 de pixeli.

Telefonul ar putea utiliza un procesor Exynos 2500 produs pe proces de fabricație de 3nm. Configurația ar include 8GB de memorie RAM, în timp ce spațiul de stocare ar putea fi disponibil în variante de 128GB, 256GB și 512GB.

Pe partea foto, Galaxy S26 FE ar urma să dispună de un sistem format din trei camere. Camera principală ar avea o rezoluție de 50MP, alături de un senzor ultrawide de 12MP și unul telefoto de 8MP.

Configurația ar completa astfel un sistem foto destinat mai multor tipuri de utilizare, de la fotografii realizate cu camera principală până la cadre ultrawide și imagini surprinse cu ajutorul camerei telefoto.

Pentru alimentare, telefonul ar putea primi o baterie cu o capacitate de 4.900 mAh. Aceasta ar urma să fie compatibilă cu încărcarea rapidă la 45W prin cablu. Încărcarea wireless ar putea fi disponibilă la 15W, oferind o alternativă la alimentarea prin cablu pentru utilizatorii care folosesc această metodă.

În prezent, Samsung nu a confirmat oficial că telefonul care va fi prezentat pe 27 august este Galaxy S26 FE. Specificațiile vehiculate pentru acest model rămân, prin urmare, informații așteptate înaintea anunțului oficial al companiei.

O altă necunoscută este prețul noului smartphone. Galaxy S26 FE ar putea ajunge pe piață la un preț mai mare decât cel anticipat, în condițiile în care o serie de smartphone-uri lansate în acest an au primit majorări de preț.

Detaliile despre modelul prezentat, configurațiile disponibile, specificațiile finale și prețul acestuia urmează să fie clarificate de Samsung odată cu evenimentul programat pentru 27 august.