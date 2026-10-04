Charlie Sheen revine cu un rol principal într-un nou serial. Cine îi va fi partener

Charlie Sheen va reveni la televiziune într-un rol principal după o pauză de 13 ani, urmând să joace alături de tatăl său, actorul veteran Martin Sheen, în noul serial de comedie „Happy Jack”. Producția va fi realizată de AMC, iar cei doi actori vor interpreta personaje care au relația de tată și fiu.

Pentru Charlie Sheen, „Happy Jack” va reprezenta primul rol principal într-un serial după încheierea producției „Anger Management”, în 2014. Informația despre noul proiect a fost anunțată de revista Variety.

Filmările pentru „Happy Jack” sunt programate să înceapă la Los Angeles în primele luni ale anului viitor. Primul sezon va avea șase episoade, iar lansarea este planificată pentru 2027. AMC nu a stabilit deocamdată data exactă la care serialul va avea premiera.

Serialul va fi difuzat de AMC și va fi disponibil pe platforma de streaming AMC+. În România, producția ar putea fi urmărită la postul AMC, în timp ce serviciul AMC+ nu este disponibil pe scară largă pe piața locală.

Dan McDermott, directorul de conținut al AMC Global Media și președintele AMC Studios, a vorbit despre revenirea celor doi actori într-un proiect comun. „Ce emoție avem să-i primim pe Charlie Sheen și Martin Sheen la AMC și AMC+, interpretând rolurile unui tată și ale fiului său în această comedie originală despre o familie, «Happy Jack»”, a declarat acesta.

Povestea serialului îl are în centru pe Jack, personaj interpretat de Charlie Sheen, un bărbat care nu a reușit să își pună viața în ordine. El are două fiice, Kate și Sam, iar relația cu acestea reprezintă una dintre principalele direcții ale poveștii.

Potrivit descrierii, „Charlie Sheen îl interpretează pe Jack, un tip care, de-a lungul întregii sale vieți, nu prea a fost în stare să se pună pe picioare. Are două fiice minunate (deși tatăl său, interpretat de Martin Sheen, are mai multe merite pentru felul în care au ajuns să fie). Kate conduce compania lui Jack și îl ține pe linia de plutire, în timp ce Sam este o fire rebelă, care seamănă mai mult cu tatăl ei”.

Acțiunea se schimbă după revenirea acasă a lui Sam, care vrea să îi prezinte familiei noul ei iubit. Jack descoperă că acesta, Paul, este un fost bancher de investiții care a devenit guru al stilului de viață în rulotă și are aceeași vârstă cu el. Descrierea oficială a poveștii arată că această situație îl determină pe Jack să își reevalueze relația cu fiicele sale și rolul pe care îl are în viețile lor.

„Când Sam se întoarce acasă pentru a-i prezenta tuturor noul ei iubit, Jack este șocat să afle că Paul, un fost bancher de investiții devenit guru al stilului de viață în rulotă, are aceeași vârstă ca el. Șocat la început, Jack își dă seama curând că are de făcut o alegere. Va continua să aibă grijă doar de propriile interese sau va îmbrățișa această ultimă șansă de a face cu adevărat parte din viețile fiicelor sale?”, notează descrierea.

„Happy Jack” marchează o nouă colaborare între Charlie Sheen și Martin Sheen, după mai multe proiecte în care cei doi au apărut împreună. Martin Sheen a primit una dintre nominalizările sale la Premiile Emmy pentru apariția ca actor invitat în „Two and a Half Men”, serialul care l-a consacrat pe Charlie Sheen pentru publicul de televiziune.

Martin Sheen a jucat, de asemenea, rolul tatălui personajului interpretat de fiul său în „Anger Management”. Cei doi au mai interpretat personaje de tată și fiu în „Wall Street”, lansat în 1987, și în „No Code of Conduct”, din 1998.

Charlie și Martin Sheen au colaborat și la alte lungmetraje. Printre acestea se numără „Cadence”, film regizat de Martin Sheen, „Free Money” și „Hot Shots Part Deux”, unde Martin Sheen a avut o apariție de tip cameo.

Revenirea celor doi într-un proiect comun vine după o perioadă în care Charlie Sheen a fost absent dintr-un rol principal într-un serial de televiziune. Actorul a interpretat timp de opt sezoane personajul său din „Two and a Half Men” și a primit patru nominalizări la Premiile Emmy pentru prestația din producție.

După plecarea din „Two and a Half Men”, Charlie Sheen a continuat să lucreze în televiziune, iar următorul său proiect important a fost comedia „Anger Management”. Serialul s-a încheiat în 2014, iar „Happy Jack” va reprezenta revenirea sa într-un rol principal într-o producție de acest tip.

Actorul a transmis și un mesaj după anunțarea noului proiect. „Am auzit mereu că momentele care contează cu adevărat se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple”, a declarat Charlie Sheen într-un comunicat.

Actorul a vorbit și despre rolul AMC în revenirea sa și despre noua producție. „Oamenii extraordinari de la AMC au avut un rol uriaș în a decide că acel moment este acum. Nu este niciun secret că a trecut ceva timp și sunt încântat să mă întorc la televiziune într-un mod atât de important, într-un serial la fel de minunat (…). Este timpul să le oferim oamenilor ceea ce își doresc”, a adăugat Charlie Sheen.

În prezent, „Two and a Half Men” poate fi urmărit în streaming pe HBO Max, iar „Anger Management” poate fi închiriat în format digital prin Amazon Prime Video.

Martin Sheen are o carieră de mai multe decenii în televiziune și cinematografie și a primit de zece ori nominalizări la Premiile Emmy. Șase dintre acestea au fost obținute pentru interpretarea personajului principal din serialul politic „The West Wing”, creat de Aaron Sorkin.

Printre filmele în care Martin Sheen a avut roluri se numără „Apocalypse Now”, „Gandhi”, „Gettysburg”, „The American President” și „The Departed”. „Happy Jack” va adăuga astfel o nouă producție pe lista colaborărilor dintre Martin Sheen și fiul său, Charlie Sheen.