Anii petrecuți în concediu pentru creșterea copilului contează la pensie? Ce prevede regimul acestei perioade

Concediul pentru creșterea copilului nu este tratat la fel ca un concediu fără plată atunci când vine vorba despre vechime și pensie. Chiar dacă în această perioadă contractul individual de muncă este suspendat, legislația specială îi recunoaște anumite efecte, potrivit explicațiilor prezentate în emisiunea „Pensia Ta”, realizată de Cristina Ștefan.

Suspendarea unui contract individual de muncă nu înseamnă automat că perioada respectivă este eliminată din vechime. Efectele diferă în funcție de motivul pentru care contractul a fost suspendat.

În cazul concediului pentru creșterea copilului există reguli speciale.

„O situație particulară este concediul pentru creșterea copilului. Deși în această perioadă contractul individual de muncă este suspendat, legislația specială recunoaște efecte asupra vechimii, iar pentru pensie perioada are, potrivit legislației aplicabile, regimul unei perioade recunoscute ca stagiu de cotizare contributivă.”

Așadar, faptul că părintele nu lucrează efectiv în această perioadă nu înseamnă că intervalul trebuie tratat automat ca o perioadă care dispare din vechime sau din calculul relevant pentru pensie.

Diferența devine mai clară prin comparație cu situația concediului fără plată. În acest caz, regula prezentată în emisiune este diferită.

„În schimb, concediul fără plată, în condițiile reglementate de Codul Muncii, are un efect diferit. Perioada se scade din vechimea în muncă, cu excepția concediilor fără plată pentru formare profesională acordate în condițiile legii.”

Prin urmare, două perioade în care contractul de muncă este suspendat pot produce efecte diferite. Nu suspendarea în sine stabilește dacă perioada contează, ci motivul acesteia și legislația aplicabilă.

Această diferență este importantă mai ales atunci când un angajat încearcă să stabilească numărul anilor care vor fi valorificați ulterior.

„Prin urmare, simplul fapt că un contract individual de muncă a fost suspendat nu ne spune de unul singur dacă perioada respectivă se regăsește sau nu în vechime și nici cum va fi valorificată pentru pensie. Trebuie să privim separat motivul suspendării, efectul asupra vechimii în muncă și apoi regimul acelei perioade în sistemul public de pensii.” În cazul concediului pentru creșterea copilului, trebuie avute în vedere tocmai regulile speciale aplicabile acestei perioade.

Situația perioadelor acumulate de-a lungul carierei devine importantă atunci când se apropie momentul pensionării. În cadrul emisiunii se recomandă verificarea din timp a situației profesionale și a stagiului de cotizare, inclusiv pentru a identifica eventualele perioade lipsă sau modul în care diferitele întreruperi au fost înregistrate.

În consecință, concediul pentru creșterea copilului nu trebuie confundat cu un concediu fără plată doar pentru că în ambele situații contractul poate fi suspendat. Efectele juridice asupra vechimii și pensiei sunt diferite și trebuie analizate în funcție de regimul stabilit de lege.