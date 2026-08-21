Au gonit cu o trotinetă electrică prin oraș. Doi oameni au fost prinși cu peste 70 km/h

Un bărbat și o femeie au fost surprinși circulând împreună pe o trotinetă electrică, în orașul Klagenfurt din Austria. Vehiculul pe care se aflau a depășit un autoturism și a atins o viteză de peste 70 km/h. Cei doi au fost observați în trafic și opriți ulterior de polițiști.

O trotinetă electrică pe care circulau două persoane a fost oprită de polițiști în orașul austriac Klagenfurt. Bărbatul de 34 de ani aflat la ghidon și femeia de 31 de ani care îl însoțea se deplasau cu o viteză de peste 70 km/h.

Cei doi au fost surprinși de camerele de supraveghere din trafic. Polițiștii au intervenit și i-au oprit ulterior, potrivit informațiilor publicate de portalul german de știri Heute.at.

Incidentul a fost observat de o patrulă în jurul prânzului, pe strada Völkermarkter din Klagenfurt. Bărbatul și femeia au trecut printr-o intersecție și și-au continuat deplasarea în direcția localității Ebenthal, depășind limita de viteză stabilită pentru această categorie de vehicule.

În timp ce trotineta circula cu peste 70 km/h, bărbatul aflat la ghidon a reușit să depășească un autoturism care se deplasa pe aceeași stradă.

Un caz diferit a fost înregistrat în Elveția, unde un bărbat a depășit limita legală de viteză cu numai 1 km/h în timp ce conducea o trotinetă electrică. Pentru această abatere, el a primit o amendă de 7.000 de euro.

În Austria, trotinetele electrice, cunoscute și sub denumirea de E-Scooter, pot circula legal cu o viteză maximă de 25 km/h. Puterea motorului electric nu poate depăși limita de 600 W.

Vehiculele care depășesc acești parametri tehnici sunt încadrate automat în categoria mopedelor electrice. În această situație, conducătorul trebuie să dețină permis de conducere, să poarte cască de protecție și să înmatriculeze vehiculul.

Trotinetele electrice sunt incluse oficial în categoria mijloacelor de transport destinate micromobilității. Persoanelor care le utilizează li se aplică, în principal, regulile de circulație valabile pentru bicicliști.

Circulația cu trotineta electrică trebuie să se desfășoare pe pistele destinate bicicletelor. Atunci când asemenea piste nu sunt disponibile, utilizatorii trebuie să se deplaseze pe carosabil.

Conducerea trotinetelor pe trotuare, alei pietonale și treceri pentru pietoni este strict interzisă. În zonele pietonale, accesul este permis numai în locurile în care există indicatoare rutiere care autorizează în mod explicit circulația acestor vehicule.

În asemenea situații, precum și în zonele de întâlnire ori pe străzile rezidențiale, conducătorii sunt obligați să reducă viteza. Aceștia trebuie să circule cu viteza pasului, adaptându-se ritmului în care se deplasează pietonii, potrivit informațiilor publicate de portalul citat.

Regulile austriece stabilesc o limită legală a alcoolemiei de cel mult 0,5 la mie pentru persoanele care conduc trotinete electrice. Vârsta minimă pentru utilizarea acestor vehicule este de 12 ani.

Prin excepție, copiii de 9 sau 10 ani pot circula dacă dețin un permis special pentru conducerea bicicletei. Persoanele care nu au împlinit 16 ani sunt obligate să poarte cască de protecție.

Transportarea pasagerilor este interzisă, deoarece fiecare trotinetă poate fi utilizată de o singură persoană. Din punct de vedere tehnic, vehiculul trebuie să aibă două sisteme independente de frânare, lumină albă în partea din față, lumină roșie în spate, elemente reflectorizante și un dispozitiv de avertizare sonoră.