Vehiculele vizate de autoritățile germane includ mopede, scutere ușoare, anumite motociclete de capacitate mică și trotinete electrice, care nu vor mai putea circula legal fără respectarea noilor cerințe.

Neînlocuirea plăcuțelor speciale nu atrage doar amenzi, ci, în cazuri extreme, și răspundere penală, inclusiv închisoare, iar proprietarii au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a evita consecințele grave.

Aceste vehicule utilizează plăcuțe speciale de asigurare, sub formă de autocolant, eliberate de compania de asigurări, care permit poliției să verifice rapid dacă vehiculul are asigurare de răspundere civilă valabilă. Plăcuțele funcționează într-un sistem de rotație a culorilor pe un ciclu de trei ani și sunt valabile strict un an, de la 1 martie până la finalul lunii februarie a anului următor. Chiar dacă polița a fost plătită, după 1 martie este obligatorie montarea noii plăcuțe, altfel vehiculul este considerat neasigurat.

Costul asigurării de bază pentru aceste vehicule variază între 30 și 50 de euro pe an, iar opțiunile suplimentare sunt facultative. Conducerea unui vehicul fără asigurare valabilă constituie infracțiune gravă, fiind prevăzute amenzi mari și chiar pedeapsa cu închisoarea de până la un an. În caz de accident, șoferul fără asigurare este obligat să suporte integral toate pagubele materiale și vătămările produse.

Există și situații intermediare, care sunt de asemenea riscante. Dacă asigurarea este plătită, dar plăcuța nu este schimbată la timp, se aplică o amendă de 40 de euro, conform informațiilor publicate de Bussgeldkatalog. Totodată, lipsa completă a asigurării transformă rapid un control de rutină într-o problemă penală. Autoritățile atrag atenția că perioada de tranziție este scurtă, iar verificările vor fi intensificate imediat după 1 martie 2026, ceea ce înseamnă că câteva săptămâni de neglijență pot genera luni sau ani de probleme legale pentru proprietari.

În Germania, plăcuțele de asigurare pentru trotinete electrice și alte vehicule mici au reguli clar stabilite și pedepse severe dacă nu sunt respectate. În această țară, pentru ca un e‑scooter sau un vehicul similar să poată circula legal pe drumurile publice este necesară o asigurare obligatorie de răspundere civilă, iar dovada ei este o plăcuță specială de asigurare vizibilă pe vehicul.