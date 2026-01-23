Emil Boc a subliniat în mesajul publicat pe Facebook că temperaturile vor crește ușor în zilele următoare, ceea ce va duce la dezghețarea lacurilor care sunt încă acoperite de gheață. În acest context, edilul a făcut un apel la responsabilitate, cerând cetățenilor să nu încerce să patineze și să nu folosească lacul Gheorgheni sau lacul din zona cazinoului din Parcul Central.

Primarul a subliniat că există un risc major de înec, amintind că la nivel național au avut loc incidente care ar fi putut degenera în tragedii grave. El a precizat că administrația locală nu dorește ca astfel de situații să se repete.

De asemenea, Emil Boc a reamintit că legislația este foarte clară în această privință și că în zonele respective există semnalizări vizibile care avertizează asupra pericolului de înec, interzic patinajul și indică faptul că gheața este subțire. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență și să respecte aceste avertismente.

„Bună seara, dragi clujeni. Mă aflu în Gheorgheni, lângă lacul Gheorgheni, aproape de Iulius Mall. Aș vrea să vă transmit un mesaj foarte serios. Începând din seara asta, continuând cu zilele următoare, vremea se încălzește ușor. Asta înseamnă că lacul care încă este înghețat se va dezgheța. Fac apel la rațiune și să nu patinați, să nu încercați să folosiți lacul Gheorgheni și lacul de lângă cazino din parcul central. Există risc major de înec. Avem și exemple naționale, unde s-au întâmplat lucruri care puteau să se transforme în tragedii uriașe. N-am vrea să le repetăm. Legea este foarte clară. Semnalizări există peste tot: Pericol de înec, este interzis patinajul. Gheață subțire. Aveți grijă”, a transmis Boc pe Facebook.

Pe lângă riscurile pentru viață și posibilitatea spargerii gheții, primarul a atras atenția că nerespectarea reglementărilor legale poate atrage sancțiuni contravenționale. Amenzile prevăzute sunt de minimum 500 de lei. Emil Boc a precizat însă că scopul autorităților nu este aplicarea sancțiunilor, ci prevenirea accidentelor.

În zilele următoare, poliția locală va monitoriza zonele lacurilor pentru a se asigura că prevederile legale sunt respectate.

„Pe lângă faptul că ne putem în pericol viața, pe lângă faptul că putem să avem probleme cu spargerea gheții, pentru cei care nu vor să respecte reglementările legale, avem și sancțiunea amenzii, de minim 500 de lei. Evident că nu amenda ne interesează pe noi s-o aplicăm. Colegii mei de la poliția locală vor veghea în zilele următoare această zonă, pentru a fi siguri că se respectă aceste prevederi legale. Dacă ele se respectă, sălvăm vieți, evităm pericole și suntem cu toții în siguranță”, a mai spus Boc.

