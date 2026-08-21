Țara care deschide ușa pentru muncitori români. Ce salarii sunt oferite și cine poate aplica

O țară bogată cu o economie puternică caută muncitori străini pentru a acoperi deficitul de personal calificat cu care se confruntă de mai mulți ani. Pe piața muncii sunt disponibile aproximativ 85.000 de locuri de muncă.

Oferta se adresează atât specialiștilor care au deja experiență profesională, cât și tinerilor absolvenți aflați la început de carieră. Nivelul salariului diferă în funcție de ocupație, pregătire și experiență, iar veniturile menționate pentru aceste locuri de muncă pornesc de la 3.500 de euro și pot ajunge până la 6.500 de euro.

Printre profesioniștii căutați se numără medicii, inginerii, informaticienii și profesorii, dar și muncitorii calificați sau șoferii. Lista posturilor disponibile include, de asemenea, specialiști în domeniul digital, agenți de vânzări specializați și persoane care pot lucra în servicii casnice.

În sectorul ospitalității există oportunități pentru angajați din restaurante și hoteluri, în condițiile în care acest domeniu se află printre cele în care este raportată o nevoie importantă de personal.

Documentele necesare pentru a lucra în Elveția diferă în funcție de durata contractului de muncă. Pentru perioade mai mici de trei luni, lucrătorul nu are nevoie de permis de ședere, însă angajatorul trebuie să transmită o notificare către autoritățile competente.

Pentru contractele cu o durată cuprinsă între trei și 12 luni, lucrătorii pot obține permisul de ședere L. Acesta este destinat, în principal, persoanelor care au un contract de muncă pe o perioadă limitată, în limitele prevăzute de regulile aplicabile.

În cazul contractelor care depășesc un an sau al celor încheiate pe perioadă nedeterminată, se acordă, în general, permisul B. Acesta poate fi valabil până la cinci ani, în funcție de condițiile aplicabile persoanei care solicită documentul și de situația sa profesională.

După sosirea în Elveția, angajatul trebuie să se înregistreze la autoritățile competente din cantonul în care locuiește. Înregistrarea trebuie făcută în termen de 14 zile de la sosire și înainte de începerea activității profesionale.

Există prevederi distincte pentru persoanele care locuiesc într-o țară vecină Elveției și fac naveta pentru a lucra pe teritoriul elvețian. Un exemplu este cel al unui cetățean al Uniunii Europene care are domiciliul în Italia și lucrează în Elveția.

Într-o astfel de situație, persoana poate solicita permisul G, destinat lucrătorilor frontalieri. Una dintre condițiile asociate acestui permis este revenirea la domiciliul din străinătate cel puțin o dată pe săptămână.

Regulile privind accesul la piața muncii și drepturile lucrătorilor europeni sunt stabilite în principal prin Acordul privind libera circulație a persoanelor dintre Uniunea Europeană și Elveția. Acest acord reglementează condițiile în care cetățenii UE pot locui și munci în Elveția.

Pentru desfășurarea legală a activității profesionale sunt necesare un contract de muncă valabil și îndeplinirea formalităților referitoare la ședere. Procedurile administrative și documentele solicitate sunt gestionate de autoritățile competente din cantonul în care persoana urmează să locuiască sau să lucreze.

După o perioadă mai lungă de ședere legală și continuă în Elveția, anumite persoane pot solicita permisul C, care oferă drept de ședere permanentă. Acordarea acestuia este condiționată de respectarea unor criterii stabilite de legislația aplicabilă.

Perioada necesară pentru obținerea permisului C nu este aceeași în toate situațiile. Durata și condițiile depind de statutul persoanei, de perioada petrecută legal în Elveția și de prevederile care se aplică în cazul său.

Pentru cetățenii UE care intenționează să lucreze în Elveția, existența unui loc de muncă nu înlocuiește obligațiile administrative legate de ședere. Contractul de muncă și documentele aferente trebuie să respecte cerințele stabilite de autoritățile elvețiene.

Cele aproximativ 85.000 de posturi disponibile includ locuri de muncă pentru categorii profesionale diferite, de la specialiști cu pregătire avansată până la angajați necesari în domenii precum transportul, restaurantele, hotelurile și serviciile.