650 de euro în mână pentru o săptămână de muncă. Povestea unui român ajuns în Irlanda

Un român plecat la muncă în Irlanda a povestit despre experiența sa după ce și-a găsit un loc de muncă în construcții. Bărbatul a explicat cum a reușit să se angajeze, ce pregătire i-a fost necesară și ce sumă primește pentru o săptămână de lucru. El a vorbit și despre dificultățile întâmpinate după plecarea din România.

Potrivit relatării sale, pentru a putea lucra în construcții în Irlanda este necesară parcurgerea unui program de formare de o zi, destinat sănătății și securității în muncă. Cursul poate fi urmat și în limba română, iar pentru început această pregătire este suficientă pentru a putea începe activitatea și a obține primii bani.

Bărbatul spune că a găsit un loc de muncă în construcții și că este mulțumit de nivelul veniturilor obținute, mai ales pentru cineva aflat la început. El lucrează ca salahor și susține că, până în momentul în care a făcut declarațiile, angajatorul era mulțumit de activitatea sa.

„Jobul pe care l-am găsit este în construcții și este destul de bine plătit dacă mă întrebați pe mine pentru un începător, pentru un salahor ca mine. Par să fie mulțumiți de mine până acum. Un român mi-a făcut lipeala cu irlandezul. Irlandezul m-a lăsat să lucrez cu cumnatul lui care e polonez. Nu avem neînțelegeri, dar singura problemă e că deși am venit într-o țară în care se vorbește engleză, engleza de aici e mult mai greu de înțeles decât vă puteți imagina”, a povestit românul.

În ceea ce privește veniturile, românul a spus că primește 650 de euro pentru o săptămână de muncă. Potrivit declarației sale, suma este cea pe care o primește în mână, după înțelegerea avută cu patronul. La momentul înregistrării videoclipului, bărbatul se afla de aproximativ o lună în Irlanda.

„Primesc 650 euro pe săptămână, în mână, așa m-am înțeles cu patronul. Vedem cu evoluează totul. Avem fix o lună de când am ajuns în Irlanda și am avut o săptămână lucrată”, a explicat bărbatul în videoclipul postat pe Youtube.

El a precizat că este mulțumit de banii pe care îi câștigă, însă experiența din Irlanda nu este lipsită de dificultăți. Printre problemele menționate se află costurile ridicate ale locuințelor, despre care spune că reprezintă o dificultate importantă pentru cei care ajung să muncească în această țară.

Românul a vorbit și despre diferențele de limbă pe care le-a întâlnit după ce a ajuns în Irlanda. Deși știa că va trebui să comunice într-o țară în care se vorbește engleză, el spune că limba vorbită local este mai greu de înțeles decât se aștepta.

Costurile ridicate ale chiriilor reprezintă un alt aspect semnalat de român. Bărbatul susține că este dificil să găsești o locuință la un preț accesibil și spune că, pentru persoanele care au bani, cumpărarea unei case poate fi o variantă mai ușoară.

„Nu e ușor în Irlanda din cauza chiriilor. Chiriile sunt scumpe și dacă ai bani e mai ușor să cumperi o casă. Sunt niște legi în Irlanda care dezavantajează proprietarii care închiriază și nu mai sunt dispuși să închirieze, ci să vândă”, a mai spus romanul.

El a explicat că dificultățile legate de piața chiriilor nu se limitează doar la nivelul prețurilor. În opinia sa, există și probleme legate de disponibilitatea locuințelor oferite spre închiriere, pe care le-a pus pe seama legislației din Irlanda.