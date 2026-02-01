Simularea are loc între 23 și 26 martie 2026 și este pentru elevii de clasa a XII-a, dar și pentru cei de la seral sau frecvență redusă. Scopul ei este să vezi cât de bine ești pregătit înainte de examenul real.

Probele încep cu limba română, apoi urmează materiile în funcție de profilul și specializarea fiecăruia.

Calendar simulare – probe scrise

23 martie – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie – Proba obligatorie a profilului

– Proba obligatorie a profilului 25 martie – Proba la alegere a profilului

– Proba la alegere a profilului 26 martie – Limba și literatura maternă

– Limba și literatura maternă 16 aprilie – afișarea rezultatelor

Rezultatele vor fi afișate anonim. Fiecare elev primește un cod, iar pe liste apar doar notele și mențiunea „reușit” sau „respins”, fără nume, potrivit Ministerului Educației.

Înscrieri și competențe

2–4 iunie – Înscrierea la examen

– Înscrierea la examen 4 iunie – Ultima zi de școală pentru clasele a XII-a / a XIII-a

Probe de competențe:

8–10 iunie – Română (oral)

– Română (oral) 10–11 iunie – Limba maternă (oral)

– Limba maternă (oral) 11–12 iunie – Limbă străină

– Limbă străină 15–17 iunie – Competențe digitale

29 iunie – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 30 iunie – Proba obligatorie a profilului

– Proba obligatorie a profilului 2 iulie – Proba la alegere

– Proba la alegere 3 iulie – Limba și literatura maternă

Rezultate

7 iulie – Rezultate inițiale (până la ora 12:00) + contestații

– Rezultate inițiale (până la ora 12:00) + contestații 8–9 iulie – Vizualizare lucrări și contestații

– Vizualizare lucrări și contestații 9–10 iulie – Rezolvarea contestațiilor

– Rezolvarea contestațiilor 13 iulie – Rezultate finale

Înscrieri și competențe

14–21 iulie – Înscrieri (inclusiv pentru corigenți)

Probe de competențe:

3–4 august – Română (oral)

– Română (oral) 4–5 august – Limba maternă (oral)

– Limba maternă (oral) 6–7 august – Limbă străină

– Limbă străină 5–6 august – Competențe digitale

Probele scrise

10 august – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 11 august – Proba obligatorie a profilului

– Proba obligatorie a profilului 12 august – Proba la alegere

– Proba la alegere 13 august – Limba și literatura maternă

Rezultate

18 august – Rezultate inițiale + contestații

– Rezultate inițiale + contestații 19–20 august – Vizualizare lucrări și contestații

– Vizualizare lucrări și contestații 20–21 august – Rezolvarea contestațiilor

– Rezolvarea contestațiilor 24 august – Rezultate finale

Rezultate inițiale

Rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. Ele vor conține:

codul candidatului

liceul și județul

promoția și forma de învățământ

specializarea

notele la fiecare probă

media finală

mențiunea: reușit, respins, neprezentat sau eliminat

Listele vor fi afișate la școală și online.

Vizualizarea lucrărilor și contestații

Între 8 și 9 iulie 2026, elevii pot:

vedea lucrările scrise

depune contestații

Elevii minori trebuie să vină însoțiți de un părinte sau tutore legal.

Rezultate finale

După rezolvarea contestațiilor (între 9–10 iulie), rezultatele finale se afișează pe 13 iulie 2026: