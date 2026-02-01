Din cuprinsul articolului

Simularea Bacalaureatului 2026

Simularea are loc între 23 și 26 martie 2026 și este pentru elevii de clasa a XII-a, dar și pentru cei de la seral sau frecvență redusă. Scopul ei este să vezi cât de bine ești pregătit înainte de examenul real.

Probele încep cu limba română, apoi urmează materiile în funcție de profilul și specializarea fiecăruia.

Calendar simulare – probe scrise

  • 23 martie – Limba și literatura română
  • 24 martie – Proba obligatorie a profilului
  • 25 martie – Proba la alegere a profilului
  • 26 martie – Limba și literatura maternă
  • 16 aprilie – afișarea rezultatelor

Rezultatele vor fi afișate anonim. Fiecare elev primește un cod, iar pe liste apar doar notele și mențiunea „reușit” sau „respins”, fără nume, potrivit Ministerului Educației.

Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie–iulie

Înscrieri și competențe

  • 2–4 iunie – Înscrierea la examen
  • 4 iunie – Ultima zi de școală pentru clasele a XII-a / a XIII-a

Probe de competențe:

  • 8–10 iunie – Română (oral)
  • 10–11 iunie – Limba maternă (oral)
  • 11–12 iunie – Limbă străină
  • 15–17 iunie – Competențe digitale

Probele scrise

  • 29 iunie – Limba și literatura română
  • 30 iunie – Proba obligatorie a profilului
  • 2 iulie – Proba la alegere
  • 3 iulie – Limba și literatura maternă

Rezultate

  • 7 iulie – Rezultate inițiale (până la ora 12:00) + contestații
  • 8–9 iulie – Vizualizare lucrări și contestații
  • 9–10 iulie – Rezolvarea contestațiilor
  • 13 iulie – Rezultate finale

Bacalaureat 2026 – sesiunea iulie–august

Înscrieri și competențe

  • 14–21 iulie – Înscrieri (inclusiv pentru corigenți)

Probe de competențe:

  • 3–4 august – Română (oral)
  • 4–5 august – Limba maternă (oral)
  • 6–7 august – Limbă străină
  • 5–6 august – Competențe digitale

Probele scrise

  • 10 august – Limba și literatura română
  • 11 august – Proba obligatorie a profilului
  • 12 august – Proba la alegere
  • 13 august – Limba și literatura maternă

Rezultate

  • 18 august – Rezultate inițiale + contestații
  • 19–20 august – Vizualizare lucrări și contestații
  • 20–21 august – Rezolvarea contestațiilor
  • 24 august – Rezultate finale

Rezultate Bacalaureat 2026

Rezultate inițiale

Rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. Ele vor conține:

  • codul candidatului
  • liceul și județul
  • promoția și forma de învățământ
  • specializarea
  • notele la fiecare probă
  • media finală
  • mențiunea: reușit, respins, neprezentat sau eliminat

Listele vor fi afișate la școală și online.

Vizualizarea lucrărilor și contestații

Între 8 și 9 iulie 2026, elevii pot:

  • vedea lucrările scrise
  • depune contestații

Elevii minori trebuie să vină însoțiți de un părinte sau tutore legal.

Rezultate finale

După rezolvarea contestațiilor (între 9–10 iulie), rezultatele finale se afișează pe 13 iulie 2026:

  • la avizierele școlilor
  • online, pe site-urile școlilor, inspectoratelor școlare și ale Ministerului Educației.