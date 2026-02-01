Simularea Bacalaureatului 2026
Simularea are loc între 23 și 26 martie 2026 și este pentru elevii de clasa a XII-a, dar și pentru cei de la seral sau frecvență redusă. Scopul ei este să vezi cât de bine ești pregătit înainte de examenul real.
Probele încep cu limba română, apoi urmează materiile în funcție de profilul și specializarea fiecăruia.
Calendar simulare – probe scrise
- 23 martie – Limba și literatura română
- 24 martie – Proba obligatorie a profilului
- 25 martie – Proba la alegere a profilului
- 26 martie – Limba și literatura maternă
- 16 aprilie – afișarea rezultatelor
Rezultatele vor fi afișate anonim. Fiecare elev primește un cod, iar pe liste apar doar notele și mențiunea „reușit” sau „respins”, fără nume, potrivit Ministerului Educației.
Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie–iulie
Înscrieri și competențe
- 2–4 iunie – Înscrierea la examen
- 4 iunie – Ultima zi de școală pentru clasele a XII-a / a XIII-a
Probe de competențe:
- 8–10 iunie – Română (oral)
- 10–11 iunie – Limba maternă (oral)
- 11–12 iunie – Limbă străină
- 15–17 iunie – Competențe digitale
Probele scrise
- 29 iunie – Limba și literatura română
- 30 iunie – Proba obligatorie a profilului
- 2 iulie – Proba la alegere
- 3 iulie – Limba și literatura maternă
Rezultate
- 7 iulie – Rezultate inițiale (până la ora 12:00) + contestații
- 8–9 iulie – Vizualizare lucrări și contestații
- 9–10 iulie – Rezolvarea contestațiilor
- 13 iulie – Rezultate finale
Bacalaureat 2026 – sesiunea iulie–august
Înscrieri și competențe
-
14–21 iulie – Înscrieri (inclusiv pentru corigenți)
Probe de competențe:
- 3–4 august – Română (oral)
- 4–5 august – Limba maternă (oral)
- 6–7 august – Limbă străină
- 5–6 august – Competențe digitale
Probele scrise
- 10 august – Limba și literatura română
- 11 august – Proba obligatorie a profilului
- 12 august – Proba la alegere
- 13 august – Limba și literatura maternă
Rezultate
- 18 august – Rezultate inițiale + contestații
- 19–20 august – Vizualizare lucrări și contestații
- 20–21 august – Rezolvarea contestațiilor
- 24 august – Rezultate finale
Rezultate Bacalaureat 2026
Rezultate inițiale
Rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. Ele vor conține:
- codul candidatului
- liceul și județul
- promoția și forma de învățământ
- specializarea
- notele la fiecare probă
- media finală
- mențiunea: reușit, respins, neprezentat sau eliminat
Listele vor fi afișate la școală și online.
Vizualizarea lucrărilor și contestații
Între 8 și 9 iulie 2026, elevii pot:
- vedea lucrările scrise
- depune contestații
Elevii minori trebuie să vină însoțiți de un părinte sau tutore legal.
Rezultate finale
După rezolvarea contestațiilor (între 9–10 iulie), rezultatele finale se afișează pe 13 iulie 2026:
- la avizierele școlilor
- online, pe site-urile școlilor, inspectoratelor școlare și ale Ministerului Educației.
