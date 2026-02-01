Anul școlar 2025-2026 este organizat în cinci module de învățare, fiecare urmat de o vacanță. Vacanța de schi, denumită și vacanța mobilă din februarie, constituie o pauză importantă înainte de ultimele module de cursuri. Perioada exactă a fost stabilită de fiecare inspectorat școlar județean, precum și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, după consultări cu cadrele didactice, părinții și reprezentanții elevilor, ținând cont de particularitățile locale, calendarul educațional și accesul la facilitățile de agrement de iarnă.

Vacanța de schi 2026: calendar pe județe

Vacanța de schi începe la începutul lunii februarie. Elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor fi primii care intră în pauza școlară, în intervalul 9-15 februarie. Această săptămână marchează startul vacanței mobile de iarnă și oferă elevilor un moment de relaxare după primele module de cursuri.

Cea de-a doua săptămână acoperă cel mai mare număr de județe și este perioada aleasă de majoritatea inspectoratelor școlare. În această săptămână, elevii din Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași vor avea vacanță.

Ultimul interval al vacanței de schi are loc la finalul lunii februarie și începutul lunii martie. În această perioadă, elevii din Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu se vor bucura de o săptămână liberă.

Această etapă încheie vacanțele de schi la nivel național, urmând ca toți elevii să revină ulterior la cursuri pentru ultimele module ale anului școlar.

Ministerul Educației a stabilit calendarul oficial al anului școlar 2025–2026, iar una dintre cele mai așteptate perioade pentru elevi este vacanța de Paște. În anul 2026, aceasta va începe mai devreme, deoarece sărbătorile pascale sunt celebrate la începutul lunii aprilie.

Conform structurii anului școlar, elevii din România vor intra în vacanța de Paște sâmbătă, 4 aprilie 2026, urmând să revină la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026. Astfel, vacanța va avea o durată de 11 zile, până marți, 14 aprilie inclusiv.

Aceasta este a patra vacanță din anul școlar 2025–2026, după vacanța de toamnă, vacanța de iarnă și vacanța mobilă din luna februarie.