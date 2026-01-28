Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), cheltuielile efective pentru biletele de avion au fost reduse substanțial în 2025, comparativ cu anul anterior. Datele oficiale indică o scădere de la 813.853,77 lei în 2024 la 656.260,11 lei în 2025, ceea ce reprezintă o reducere de circa 20%.

Instituția subliniază că această evoluție vine în contextul renegocierii acordului-cadru, a cărui valoare este mai mică cu aproximativ 12,3% față de precedentul contract.

MMAP arată că, în ultimele luni, au apărut în mod repetat articole care prezintă cheltuielile instituției într-o lumină distorsionată.

„În ultimele luni, în spaţiul public au apărut, recurent, articole care folosesc aceeaşi naraţiune: sume prezentate spectaculos, titluri de cancan şi asocierea artificială a acestora cu ideea de „lux”, „vacanţe exotice” sau „risipă de bani publici”. Informaţiile sunt preluate în lanţ de mai multe publicaţii, fără verificări, fără solicitări oficiale de date şi fără contextualizare instituţională”, se arată în comunicat.

Ministerul precizează că datele bugetare reale contrazic aceste interpretări și indică o reducere clară a costurilor.

Reprezentanții MMAP subliniază că, în noul acord-cadru, au fost incluse pentru prima dată clauze care permit primirea ofertelor de bilete de avion cu curse low-cost, măsură menită să reducă și mai mult costurile deplasărilor oficiale.

„Este important de menţionat că valoarea noului acord-cadru este mai mică cu aproximativ 12,3% faţă de valoarea acordului precedent. Aşadar, în realitate, vorbim de un acord-cadru care aduce reduceri de costuri. Mai mult decât atât, au fost introduse, pentru prima dată, şi clauze privind primirea ofertelor de bilete de avion cu curse low-cost”, se mai precizează în document.

Ministerul Mediului explică faptul că acordurile-cadru utilizate de instituțiile publice sunt instrumente administrative standard, care permit achiziția de bilete doar atunci când există deplasări oficiale aprobate și în limita bugetului alocat.

Acestea nu reprezintă sume cheltuite automat, nu generează plăți implicite și nu constituie bugete consumate anticipat, ci doar un cadru legal de funcționare pentru situațiile în care deplasările sunt necesare.

MMAP mai arată că România este parte a mai multor convenții internaționale privind schimbările climatice, biodiversitatea, protecția mărilor și oceanelor, speciile migratoare și ecosistemele, iar participarea la reuniunile aferente nu este opțională.

„În acelaşi timp, România este stat membru al Uniunii Europene, ceea ce implică participarea constantă la procese decizionale, reuniuni de lucru, negocieri şi mecanisme de coordonare europeană în domeniul politicilor de mediu, climatice şi de sustenabilitate, cu obligaţii directe de reprezentare şi raportare instituţională”, subliniază ministerul.

Reprezentanții instituției mai precizează că aceste reuniuni au loc, prin rotație, în toate regiunile ONU, iar prezentarea lor drept „vacanțe exotice” reprezintă o denaturare a realității administrative.