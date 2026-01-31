Vacanța de Paște 2026. Calendarul complet al anului școlar
Ministerul Educației a stabilit calendarul oficial al anului școlar 2025–2026, iar una dintre cele mai așteptate perioade pentru elevi este vacanța de Paște. În anul 2026, aceasta va începe mai devreme, deoarece sărbătorile pascale sunt celebrate la începutul lunii aprilie.
Conform structurii anului școlar, elevii din România vor intra în vacanța de Paște sâmbătă, 4 aprilie 2026, urmând să revină la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026. Astfel, vacanța va avea o durată de 11 zile, până marți, 14 aprilie inclusiv.
Aceasta este a patra vacanță din anul școlar 2025–2026, după vacanța de toamnă, vacanța de iarnă și vacanța mobilă din luna februarie.
Vacanța de schi din februarie 2026
Înainte de vacanța de Paște, elevii vor beneficia de vacanța mobilă din luna februarie, cunoscută și ca vacanța de schi.
Aceasta va fi programată într-una dintre săptămânile cuprinse între 9 februarie și 1 martie 2026, perioada exactă fiind stabilită de fiecare inspectorat școlar, în urma consultărilor la nivel local.
Structura anului școlar 2025–2026
Anul școlar este împărțit în cinci module de cursuri:
-
Modulul I: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
-
Modulul II: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
-
Modulul III: 8 ianuarie – până la 6, 13 sau 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor
-
Modulul IV: 16, 23 februarie sau 2 martie 2026 – 3 aprilie 2026
-
Modulul V: 15 aprilie – 19 iunie 2026
Lista completă a vacanțelor școlare
-
Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
-
Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
-
Vacanța din februarie (mobilă): o săptămână, între 9 februarie și 1 martie 2026
-
Vacanța de Paște: 4 – 14 aprilie 2026
-
Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026
Calendarul examenelor naționale 2026
Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a este programată în intervalul 22–26 iunie 2026. Primele rezultate vor fi publicate la începutul lunii iulie, iar rezultatele finale vor apărea după soluționarea contestațiilor.
-
8–12 iunie 2026 – înscrierea candidaților
-
12 iunie 2026 – finalizarea cursurilor pentru clasa a VIII-a
-
22 iunie – proba scrisă la Limba și literatura română
-
24 iunie – proba scrisă la Matematică
-
26 iunie – proba la Limba și literatura maternă
-
2 iulie – afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
-
3–4 iulie – vizualizarea lucrărilor și contestații
-
5–8 iulie – rezolvarea contestațiilor
-
9 iulie – publicarea rezultatelor finale
Testarea de pregătire pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc în luna martie:
-
16 martie 2026 – Limba română
-
17 martie 2026 – Matematică
-
18 martie 2026 – Limba maternă
-
30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor
Examenul de Bacalaureat începe cu evaluarea competențelor, în luna iunie, iar probele scrise sunt programate la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie.
-
2–4 iunie 2026 – înscrierea candidaților
-
4 iunie – încheierea cursurilor pentru clasele terminale de liceu
-
8–17 iunie – susținerea probelor de competențe lingvistice și digitale
-
29 iunie – proba scrisă la Limba și literatura română
-
30 iunie – proba obligatorie a profilului
-
2 iulie – proba la alegere a profilului
-
3 iulie – proba la Limba și literatura maternă
-
7 iulie – afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
-
8–10 iulie – vizualizarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor
-
13 iulie – afișarea rezultatelor finale
Pentru pregătirea elevilor de liceu, simularea probelor scrise este programată în martie:
-
23 martie 2026 – Limba și literatura română
-
24 martie – proba obligatorie a profilului
-
25 martie – proba la alegere a profilului
-
26 martie – Limba maternă
-
16 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor
