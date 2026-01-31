Ministerul Educației a stabilit calendarul oficial al anului școlar 2025–2026, iar una dintre cele mai așteptate perioade pentru elevi este vacanța de Paște. În anul 2026, aceasta va începe mai devreme, deoarece sărbătorile pascale sunt celebrate la începutul lunii aprilie.

Conform structurii anului școlar, elevii din România vor intra în vacanța de Paște sâmbătă, 4 aprilie 2026, urmând să revină la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026. Astfel, vacanța va avea o durată de 11 zile, până marți, 14 aprilie inclusiv.

Aceasta este a patra vacanță din anul școlar 2025–2026, după vacanța de toamnă, vacanța de iarnă și vacanța mobilă din luna februarie.

Înainte de vacanța de Paște, elevii vor beneficia de vacanța mobilă din luna februarie, cunoscută și ca vacanța de schi.

Aceasta va fi programată într-una dintre săptămânile cuprinse între 9 februarie și 1 martie 2026, perioada exactă fiind stabilită de fiecare inspectorat școlar, în urma consultărilor la nivel local.

Anul școlar este împărțit în cinci module de cursuri:

Modulul I: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul II: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul III: 8 ianuarie – până la 6, 13 sau 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor

Modulul IV: 16, 23 februarie sau 2 martie 2026 – 3 aprilie 2026

Modulul V: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța din februarie (mobilă): o săptămână, între 9 februarie și 1 martie 2026

Vacanța de Paște: 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a este programată în intervalul 22–26 iunie 2026. Primele rezultate vor fi publicate la începutul lunii iulie, iar rezultatele finale vor apărea după soluționarea contestațiilor.

8–12 iunie 2026 – înscrierea candidaților

12 iunie 2026 – finalizarea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie – proba scrisă la Limba și literatura română

24 iunie – proba scrisă la Matematică

26 iunie – proba la Limba și literatura maternă

2 iulie – afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

3–4 iulie – vizualizarea lucrărilor și contestații

5–8 iulie – rezolvarea contestațiilor

9 iulie – publicarea rezultatelor finale

Testarea de pregătire pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc în luna martie:

16 martie 2026 – Limba română

17 martie 2026 – Matematică

18 martie 2026 – Limba maternă

30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Examenul de Bacalaureat începe cu evaluarea competențelor, în luna iunie, iar probele scrise sunt programate la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie.

2–4 iunie 2026 – înscrierea candidaților

4 iunie – încheierea cursurilor pentru clasele terminale de liceu

8–17 iunie – susținerea probelor de competențe lingvistice și digitale

29 iunie – proba scrisă la Limba și literatura română

30 iunie – proba obligatorie a profilului

2 iulie – proba la alegere a profilului

3 iulie – proba la Limba și literatura maternă

7 iulie – afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

8–10 iulie – vizualizarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor

13 iulie – afișarea rezultatelor finale

Pentru pregătirea elevilor de liceu, simularea probelor scrise este programată în martie: