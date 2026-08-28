Regula veche dispare pentru românii fără venituri. Ce trebuie făcut pentru a rămâne asigurat

Românii fără venituri care vor să își păstreze calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate trebuie să țină cont de noile reguli privind coasigurarea. Aproximativ 650.000 de persoane sunt vizate de modificările care schimbă condițiile în care poate fi menținut accesul la serviciile medicale decontate.

De la 1 septembrie, persoanele fără venituri nu mai beneficiază automat de calitatea de asigurat, în forma cunoscută până acum. Pentru a avea în continuare acces la serviciile medicale decontate prin sistemul public, acestea trebuie să depună la ANAF Declarația unică 212 și să achite contribuția anuală la sănătate.

Informațiile au fost prezentate de medicul Claudiu Tronciu, directorul general al OPSNAJ, la emisiunea „Serviciul de noapte” cu Maria Țoghină, difuzată de Radio România Actualități. El a explicat care sunt obligațiile persoanelor vizate și care este valoarea contribuției pentru menținerea asigurării.

Potrivit detaliilor oferite de Claudiu Tronciu, contribuția anuală la sănătate este de 2.430 de lei. Plata nu trebuie făcută integral dintr-o singură tranșă, fiind prevăzută posibilitatea achitării în două etape.

„Va trebui ca începând cu 1 septembrie să achite 2.430 de lei. Se face acum o plată de 25%, urmând ca până în 25 mai 2026 să plătească restul sumei”, a explicat Claudiu Tronciu.

Astfel, persoanele care aleg să își mențină calitatea de asigurat trebuie să achite inițial 25% din valoarea contribuției, iar diferența trebuie plătită până la termenul indicat. Pentru efectuarea demersurilor este necesară completarea și depunerea Declarației unice 212 la ANAF.

Schimbarea îi privește atât pe românii fără venituri, cât și pe persoanele care până acum aveau acces la statutul de coasigurat fără să achite CASS. Noua procedură introduce plata contribuției ca element necesar pentru menținerea calității de asigurat în situațiile vizate de modificări.

Odată cu aplicarea noilor reguli, persoanele care erau coasigurate fără plata unei contribuții trebuie să facă demersurile necesare pentru a continua să beneficieze de asigurare. Una dintre variantele prevăzute este depunerea Declarației unice 212 la ANAF și achitarea contribuției aferente.

În acest context, statutul de coasigurat obținut automat, fără plata CASS, nu mai este menținut în forma aplicată anterior. Persoanele aflate în această situație trebuie să respecte noile condiții pentru a avea acces în continuare la serviciile medicale decontate.

Potrivit informațiilor prezentate de Radio România Actualități, suma datorată anual este de 2.430 de lei, iar plata poate fi împărțită în cele două tranșe prevăzute. Prima plată reprezintă un sfert din contribuție, în timp ce diferența trebuie achitată până la termenul menționat.

Demersurile sunt necesare pentru persoanele care nu intră în categoriile exceptate de la plata contribuției. Noile prevederi stabilesc însă că anumite categorii de persoane își păstrează calitatea de asigurat fără să fie obligate să achite suma anuală de 2.430 de lei.

Printre persoanele care beneficiază în continuare de asigurare fără plata acestei contribuții se numără copiii cu vârsta de până la 18 ani. În aceeași situație se află tinerii cu vârsta între 18 și 26 de ani care urmează o formă de învățământ, respectiv elevii și studenții.

Sunt exceptați și tinerii de până la 26 de ani aflați în sistemul de protecție socială. Femeile însărcinate și persoanele cu dizabilități își păstrează, de asemenea, calitatea de asigurat fără plata contribuției anuale menționate.

O altă categorie exceptată este reprezentată de pensionarii care au venituri mai mici de 3.000 de lei. Pentru aceste persoane, noile reguli privind contribuția de 2.430 de lei nu se aplică în același mod ca în cazul românilor fără venituri care trebuie să plătească pentru menținerea asigurării.

Categoriile exceptate au fost prezentate de medicul Claudiu Tronciu, directorul general al OPSNAJ, în timpul emisiunii „Serviciul de noapte” cu Maria Țoghină, de la Radio România Actualități, în contextul modificărilor aduse sistemului de asigurări de sănătate.

Modificarea statutului de asigurat nu duce la pierderea accesului la tratamente pentru pacienții cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate. Aceștia continuă să beneficieze de serviciile medicale prevăzute de programele respective, indiferent dacă au sau nu calitatea de asigurat.

„Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate beneficiază de servicii medicale până la vindecarea respectivei afecțiuni”, a explicat Claudiu Tronciu.

Printre pacienții vizați se află persoanele cu afecțiuni oncologice, diabet, boli cardiovasculare sau ortopedice, dar și cele diagnosticate cu insuficiență renală cronică. De aceleași prevederi beneficiază bolnavii dializați și persoanele cu boli rare, HIV-SIDA sau TBC.