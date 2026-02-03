Curtea de Apel București a hotărât marți, 3 ianuarie, continuarea măsurii arestării preventive în cazul mercenarului Horațiu Potra, considerând că motivele care au stat la baza deciziei inițiale sunt în continuare valabile. Hotărârea magistraților nu este definitivă și poate fi contestată.

În același dosar, Dorian Potra, fiul acestuia, precum și Alexandru Potra, nepotul lui Horațiu Potra, vor rămâne în arest la domiciliu, instanța apreciind că, în cazul lor, această măsură este suficientă pentru buna desfășurare a procesului penal.

Cei trei se află în custodia autorităților române din 20 noiembrie 2025, moment în care au fost aduși sub escortă din Dubai. Potrivit anchetatorilor, plecarea din țară ar fi avut ca scop evitarea urmăririi penale într-un dosar cu acuzații extrem de grave, care vizează siguranța statului român.

După ce a fost căutat la nivel internațional, Potra a fost adus în țară din Dubai, în data de 20 noiembrie 2025, și se află de atunci în arest preventiv.

Cea mai gravă acuzație formulată de procurori vizează presupusa implicare a lui Horațiu Potra într-un plan de destabilizare politică. Ancheta Parchetului General indică faptul că acesta ar fi participat la pregătirea unor acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale, în contextul politic tensionat de la finalul anului 2024. În același dosar este menționat și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Pe lângă acuzațiile cu miză politică, Potra este cercetat și pentru fapte de natură economică. Procurorii susțin că sume importante obținute din activități de mercenariat desfășurate în Republica Democrată Congo ar fi fost ascunse de autoritățile fiscale, existând suspiciuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

Dosarele deschise pe numele lui Horațiu Potra includ și infracțiuni legate de încălcarea regimului armelor și munițiilor, aspect considerat de anchetatori un risc major pentru siguranța publică. În unele cauze apar, de asemenea, indicii privind posibile activități de propagandă legionară, fapt aflat încă în verificare.