Nicio privatizare în 2026. Bogdan Glăvan: Știrea economică a zilei a dat-o distinsa doamnă reformatoare a companiilor de stat Oana Gheorghiu
Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan a comentat pe pagina sa de Facebook decizia autorităților române de a nu privatiza nicio companie de stat în acest an. El a precizat că, în primul an de guvernare al actualei coaliții, nu s-a înregistrat nicio privatizare, iar pentru 2026 situația va rămâne aceeași.
Glăvan a menționat că nici guvernele precedente nu au respectat obligațiile asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind listările la bursă și privatizările, ceea ce demonstrează, în opinia sa, că justificările oficiale privind creșterea taxelor pentru liniștirea finanțatorilor străini au fost doar de fațadă.
El a susținut că majorarea birurilor a fost, de fapt, un plan premeditat al autorităților, pornind de la premisa că nu se vor privatiza activele statului. Astfel, statul a ales să obțină fonduri suplimentare prin creșterea taxelor, ceea ce a avut un impact negativ asupra creșterii economice.
Finanțatorii străini au anticipat aceste decizii și nu s-au lăsat impresionați de promisiunile legate de reformă sau valorificarea activelor statului, este sigur Bogdan Glăvan.
Creșterea taxelor – soluție sau strategie premeditată?
În postarea sa de pe Facebook, profesorul universitar mai subliniază că măsurile fiscale adoptate de guvern nu au fost dictate de recomandările economice ale Comisiei Europene, ci au fost utilizate pentru a compensa lipsa privatizărilor.
Bogdan Glăvan a atras atenția că de fiecare dată când s-a justificat creșterea unor impozite, precum cele pe proprietate, s-a invocat PNRR sau presiunea Comisiei Europene, însă când a fost vorba de implementarea unor măsuri benefice, cum ar fi reformarea pensiilor speciale sau listarea companiilor la bursă, autoritățile au evitat să le pună în practică.
El a explicat că, potrivit analizei sale, refuzul de a privatiza și de a valorifica activele statului a fost motivul principal pentru care guvernul a recurs la majorarea generalizată a taxelor, măsură care, deși prezentată drept „soluția” pentru finanțatorii externi, a reprezentat de fapt o spoliere sistematică a cetățenilor.
În plus, Glăvan a remarcat impostura repetată a guvernanților care au justificat în mod constant creșterile fiscale prin obligații externe, evitând în același timp măsurile din PNRR care ar fi adus beneficii reale pentru țară.
Profesorul Glăvan a încheiat postarea pe un ton ironic. El a salutat revenirea lui Liviu Voinea în țară, spunând că nu cunoaște pe nimeni mai capabil să crească în continuare povara fiscală în România.
Postarea integrală: „Impotenții reformatori ai României știau de la bun început că nu vor privatiza nimic”
„Știrea economică a zilei mi se pare că a dat-o în Economedia distinsa doamnă reformatoare a companiilor de stat Oana Gheorghiu, care ne-a anunțat că
NU SE VA PRIVATIZA NICI O COMPANIE DE STAT ÎN 2026.
Deci, în primul an de guvernare al acestei coaliții nu s-a privatizat nimic și nici în al doilea an de guvernare nu se va privatiza și nu se va lista nimic la bursă. Inutil să mai amintesc că nici guvernele anterioare nu au privatizat nimic, deși era obligație în PNRR.
Și astfel s-a demonstrat marea minciună că creșterea taxelor a fost necesară pentru a liniști finanțatorii străini. O farsă, o dezinformare. În realitate, birurile au crescut deoarece impotenții reformatori ai României știau de la bun început că nu vor privatiza nimic și, prin urmare, nu vor avea alte surse de venituri la buget. Ei au premeditat creșterea birurilor fiindcă, printre altele, nu au vrut să privatizeze nimic.
Finanțatorii străini au știut și ei de la bun început cu cine au de-a face, de asta nu au dat doi bani pe promisiunile de reformă, de valorificare a activelor statului bla-bla-bla. Statul trebuia să facă într-un fel rost de bani și a decis să-i extragă printr-o expropriere generală, care a lovit la temelie creșterea economică oricum firavă. Însă este evident pentru oricine că creșterea taxelor nu era „soluția” așteptată de investitorii străini sau citită prin vreun manual de economie, din contră. E la mintea cocoșului că nu e așa. Creșterea taxelor nu a fost niciodată „singura soluție”, așa cum ne-au transmis diverși formatori de opinie, ci o măsură premeditată de spoliere generală care a urmat în mod logic refuzului nomenclaturii de a scăpa ceva din mână.
Să remarcăm pentru a n-a oară impostura. Ori de câte ori s-a pus pe tapet majorarea unor impozite, ni s-a spus că așa scrie în PNRR, că așa ne-am obligat. Ultima oară, cazul impozitelor pe proprietate. Reformatorii României au băgat la înaintare Comisia Europeană, susținând că ea ne cere să mărim birurile.
Însă ori de câte ori a fost cazul să implementeze ceva bun pentru țară din PNRR, au evitat. Pensiile speciale? Sunt tot acolo. Azi am aflat de la ministrul de resort că Comisia Europeană ne taie banii în consecință. Listările la bursă? Zero. Zero barat. Ce să vezi, aici nu ni se mai bagă pe gât Comisia Europeană. Nu ni se mai bagă pe gât PNRR, din contră, toată lumea bună s-a șters la fund cu el.
***
Nu neapărat în altă ordine de idei, salut întoarcerea în țară a domnului Liviu Voinea. Pur și simplu nu cunosc pe nimeni mai capabil să crească în continuare povara fiscală (impozitarea progresivă). Și, fiindcă statul va avea nevoie de bani în continuare, printre altele pentru a masca ineficiența din companiile de stat, creșterea birurilor este, scuzați expresia, singura soluție”, a scris Bogdan Glăvan pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.