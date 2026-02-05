Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan a comentat pe pagina sa de Facebook decizia autorităților române de a nu privatiza nicio companie de stat în acest an. El a precizat că, în primul an de guvernare al actualei coaliții, nu s-a înregistrat nicio privatizare, iar pentru 2026 situația va rămâne aceeași.

Glăvan a menționat că nici guvernele precedente nu au respectat obligațiile asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind listările la bursă și privatizările, ceea ce demonstrează, în opinia sa, că justificările oficiale privind creșterea taxelor pentru liniștirea finanțatorilor străini au fost doar de fațadă.

El a susținut că majorarea birurilor a fost, de fapt, un plan premeditat al autorităților, pornind de la premisa că nu se vor privatiza activele statului. Astfel, statul a ales să obțină fonduri suplimentare prin creșterea taxelor, ceea ce a avut un impact negativ asupra creșterii economice.

Finanțatorii străini au anticipat aceste decizii și nu s-au lăsat impresionați de promisiunile legate de reformă sau valorificarea activelor statului, este sigur Bogdan Glăvan.

În postarea sa de pe Facebook, profesorul universitar mai subliniază că măsurile fiscale adoptate de guvern nu au fost dictate de recomandările economice ale Comisiei Europene, ci au fost utilizate pentru a compensa lipsa privatizărilor.

Bogdan Glăvan a atras atenția că de fiecare dată când s-a justificat creșterea unor impozite, precum cele pe proprietate, s-a invocat PNRR sau presiunea Comisiei Europene, însă când a fost vorba de implementarea unor măsuri benefice, cum ar fi reformarea pensiilor speciale sau listarea companiilor la bursă, autoritățile au evitat să le pună în practică.

El a explicat că, potrivit analizei sale, refuzul de a privatiza și de a valorifica activele statului a fost motivul principal pentru care guvernul a recurs la majorarea generalizată a taxelor, măsură care, deși prezentată drept „soluția” pentru finanțatorii externi, a reprezentat de fapt o spoliere sistematică a cetățenilor.

În plus, Glăvan a remarcat impostura repetată a guvernanților care au justificat în mod constant creșterile fiscale prin obligații externe, evitând în același timp măsurile din PNRR care ar fi adus beneficii reale pentru țară.

Profesorul Glăvan a încheiat postarea pe un ton ironic. El a salutat revenirea lui Liviu Voinea în țară, spunând că nu cunoaște pe nimeni mai capabil să crească în continuare povara fiscală în România.