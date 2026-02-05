Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a confirmat că în urma unei întâlniri la Bruxelles, Comisia Europeană a constatat că România nu a promulgat legea care reglementează pensiile speciale până la termenul limită, ceea ce a determinat considerarea sumelor drept pierdute.

Pîslaru a explicat că proiectul de lege propus ar fi rezolvat acest jalon, iar afirmațiile publice potrivit cărora reforma nu ar fi fost necesară au fost false. În lipsa adoptării legii, Comisia Europeană a decis că România nu a demonstrat respectarea jalonului, iar cei 231 de milioane de euro vor fi acoperiți din bugetul național. Ministrul a subliniat că România s-a prezentat de prea multe ori la Comisie cu ipoteze, ceea ce a complicat situația.

„Vă aduc aminte faptul că am spus fără echivoc în spațiul public ceea ce a reamintit și prim-ministrul Ilie Bolojan ieri, că exista practic un acord cu Comisia Europeană cu privire la faptul că proiectul de lege pe care l-am propus rezolva acest jalon, că afirmațiile din spațiu public, împinse de CSM sau, în fine, de o parte a magistraților, că nu era nevoie de această reformă, erau false, și iată că acum suntem pe cale să avem consecințele a acestor lucruri care s-au întâmplat la CCR și de către conducerea acest CSM și Înalta Curte. În acest moment, cei 231 de milioane de euro sunt considerați pierduți de către Comisia Europeană pentru că până la 28 noiembrie România nu a promulgat legea, iar în perioada de discuții ulterioare cu privire la analiza acestui jalon, România nu a putut să arate că a promulgat legea. Deci astea sunt consecințele. Evident că așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe. Prim-ministrul a spus că va comunica CCR, în momentul în care vom îndeplini reforma putem să anunțăm Comisia Europeană, dar cred că a fost foarte explicit prim-ministrul, și întăresc afirmația domniei sale, că există o consecință directă a acestui demers și că Comisia Europeană consideră că nu este îndeplinit acest jalon în valoare de 231 de milioane de euro. Banii pierduți vor fi acoperiți din bugetul național. România s-a dus de prea multe ori la Comisia Europeană cu ipoteze”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat situația și a precizat că pe acest jalon există o reținere de aproape 230 de milioane de euro. Șeful Executivului a anunțat că va informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării deciziei privind pensiile magistraților și a subliniat că respectarea jaloanelor este esențială pentru absorbția fondurilor europene prin PNRR.

Bolojan a explicat că anul acesta va fi un vârf de absorbție a fondurilor europene, însă pentru aceasta este necesară respectarea condițiilor legate de jaloanele asumate de România. Jalonul 215 privind pensiile magistraților nu este considerat îndeplinit de Comisia Europeană, iar orice amânare suplimentară crește riscul pierderii acestor sume. Premierul a menționat că s-au făcut încercări de rezolvare a situației în anul precedent, dar amânările în cascadă nu au permis finalizarea procedurii.

„Va fi un vârf anul acesta, dar pentru asta e nevoie, pe de-o parte, să accesăm finanțările care vin prin PNRR, care sunt condiționate de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească. Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de peste 200 de milioane de euro, deci aproape 230 de milioane de euro, din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană săptămâna trecută. În momentul de față, Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit, deci ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă, și mâine voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii”, a anunțat Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că rezolvarea acestor clarificări este esențială pentru a putea depune cererile de plată succesive, în valoare totală de 2,6 miliarde de euro. Depunerea acestor cereri va permite plățile către constructori și menținerea ritmului lucrărilor, astfel încât proiectele să fie finalizate până în luna august, evitând pierderea banilor europeni și asigurând condiții de dezvoltare pentru țară în acest an.