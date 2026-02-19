Adrian Câciu atrage atenția că evoluția recentă a dobânzilor este nesemnificativă și de scurtă durată. Potrivit acestuia, scăderea dobânzilor a fost una marginală, de doar 6 puncte de bază, fiind anulată rapid printr-o nouă creștere, astfel încât nivelul a revenit aproape de cel anterior.

În acest context, fostul ministru semnalează o operațiune realizată de Ministerul Finanțelor exact în momentul în care se anunța scăderea dobânzilor la obligațiunile pe termen lung la 6,38%, nivel care ulterior a revenit la 6,45%. Atunci au fost preschimbate anticipat titluri de stat în valoare de 1,2 miliarde de lei.

„Au scăzut dobânzile de au urcat la loc. Au scăzut cât să fie loc de unul, două articole, iar azi sunt la fel de sus ca alaltăieri! Marea scădere de ieri de 6 bps (numai cine nu știe cât de marginală este poate fi extaziat) a fost anulată azi, hai și cu plus 1 bps”, a declarat fostul ministru PSD al Finanțelor.

Titlurile respective aveau scadența în aprilie 2026 și iunie 2026 și erau în circulație cu dobânzi de 3,25% și 4,85%, fiind împrumuturi contractate în 2018 și 2020. În opinia lui Câciu, diferența dintre dobânzile vechi și noile condiții ridică semne de întrebare.

„Fix când eram anunțați că a scăzut dobânda la bondurile pe termen lung la 6,38% (repet, azi a revenit la 6,45%) au fost preschimbate anticipat niște titluri de stat, în valoare de 1,2 miliarde lei. Titlurile erau scadente în aprilie 2026 și iunie 2026. Titlurile erau în circulație cu dobânzi de 3,25 și 4,85, împrumuturi făcute în 2018 și 2020”, a mai spus Câciu.

El subliniază că, deși preschimbarea înseamnă închiderea unei maturități și deschiderea alteia pe un termen de cinci ani, noua dobândă ajunge la 7,35%, peste nivelul de aproximativ 6,4% al pieței la acel moment. Fostul ministru se întreabă de ce titlurile nu au fost lăsate să ajungă la scadență, în condițiile în care autoritățile susțin că dobânzile sunt în scădere și că încrederea investitorilor este în creștere, ceea ce ar fi putut permite o refinanțare la 6,2% sau chiar 6%.

Adrian Câciu ridică problema oportunității acestei decizii și sugerează că ar putea exista informații privind eventuale probleme de finanțare. De asemenea, el critică faptul că statul ar fi oferit o dobândă cu aproximativ un punct procentual peste nivelul pieței, în condițiile în care sunt introduse taxe suplimentare.

„Ok, veți spune, se închidea o maturitate și se deschide alta, pe un termen de 5 ani! Da, dar de ce le preschimbi la 7,35 dacă tot ai dobânzi de 6,4%? De ce nu le lași să expire și poate te vei împrumuta din nou la 6,2% sau 6% (dacă tot zici că dobânzile scad pentru că au încredere investitorii)? Știi ceva ce nu știm noi? Vreo problemă de finanțare? De ce dai dobânda cu 1 punct procentual peste cea a pieței? E doar inadecvare? Dacă tot pui taxe pe tot ce mișcă?”, a subliniat fostul ministru al Finanțelor.

În final, fostul ministru avertizează că aceste costuri suplimentare se vor reflecta în cheltuieli suportate de populație. El susține că evoluțiile din piață indică o creștere a curbei randamentelor și afirmă că, în cele din urmă, povara va fi suportată de cetățeni. Totodată, consideră că este necesară o explicație clară privind motivul pentru care au fost preschimbate titluri de stat pentru care se plătea o dobândă de 3,25% cu unele la 7,35%, peste nivelul de 6,4% al pieței.